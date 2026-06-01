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Brockhaus Technologies AG: Verkauf der Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe; Erfüllung aller Vollzugsbedingungen



01.06.2026 / 11:47 CET/CEST

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Brockhaus Technologies AG: Verkauf der Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe; Erfüllung aller Vollzugsbedingungen



Frankfurt am Main, 1. Juni 2026



Die Brockhaus Technologies AG (ISIN: DE000A2GSU42, "BKHT" oder die "Gesellschaft") wurde heute darüber informiert, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") im Rahmen des sog. Inhaberkontrollverfahrens dem mehrheitlichen Erwerb der Bikeleasing-Gruppe durch die DECATHLON PULSE SAS ("Käufer") zugestimmt hat.



Nachdem bereits zuvor die erforderlichen kartellrechtlichen Freigaben erfolgt sind und auch die außerordentliche Hauptversammlung der BKHT am 26. Februar 2026 der Transaktion zugestimmt hat, sind damit sämtliche Vollzugsbedingungen des Kaufvertrags erfüllt. Die Parteien werden die Transaktion nach Maßgabe des Kaufvertrags am 30. Juni 2026 vollziehen.



Der vorläufige, am 30. Juni 2026 vom Käufer zu zahlende Kaufpreis wird nunmehr von der BKHT ermittelt. Der finale Kaufpreis wird auf Basis eines detaillierten Zwischenabschlusses zum 30. Juni 2026 berechnet. Dieser Prozess sowie die Festsetzung etwaiger daraus resultierender Anpassungszahlungen wird voraussichtlich mehrere Monate erfordern.





Kontakt:

Brockhaus Technologies - Florian Peter

Telefon: +49 69 20 43 40 90

Fax: +49 69 20 43 40 971

E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



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