© Foto: DroneShieldFast die Hälfte der Aktionäre verweigerte dem Vergütungssystem des Managements die Zustimmung. Jetzt folgt auch noch das Downgrade durch Jefferies. Die Aktie bricht ein.DroneShield gerät trotz des anhaltenden Booms bei Verteidigungs- und Drohnentechnologie zunehmend unter Druck. Die Aktie brach am Montag um 8,6 Prozent ein, nachdem rund die Hälfte der Aktionäre auf der Hauptversammlung gegen den Vergütungsbericht des Unternehmens gestimmt hatte. Nach australischem Gesellschaftsrecht gilt bereits eine Ablehnung von mehr als 25 Prozent als sogenannter "First Strike". Kommt es im kommenden Jahr zu einem zweiten Warnschuss, droht eine komplette Neuwahl des Verwaltungsrats. Der Vorgang trifft …Den vollständigen Artikel lesen
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