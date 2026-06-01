Die Qualcomm-Aktie beendete die letzte Handelswoche auf einem neuen Allzeithoch und verabschiedete sich mit einem Kurs von über 250 US$ ins Wochenende. Doch zum Wochenauftakt in Europa sinkt der Aktienkurs des Halbleiterkonzerns um über -7%. Was drückt die Qualcomm-Aktie nach unten und müssen Anleger jetzt mit einer Trendwende rechnen? Neuer Wettbewerber Nvidia Zum Wochenauftakt rücken offenbar wieder die Gefahren von Qualcomm in den Fokus der Börse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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