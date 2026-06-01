Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Nationalspieler Deniz Undav vorzeitig bis 2029 verlängert. Der 29-jährige Stürmer bleibe damit langfristig in Stuttgart, teilte der Verein am Montag mit. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte Undav in 46 Pflichtspielen 25 Tore und 14 Vorlagen und trug maßgeblich zur zweiten Champions-League-Teilnahme des VfB seit 2024 bei.



In den letzten drei Jahren entwickelte sich Undav beim VfB zum Führungsspieler und Vizekapitän. Insgesamt bestritt er dabei 117 Pflichtspiele für den Verein und erzielte 57 Tore. Nach einer Leihsaison 2023/2024 von Brighton & Hove Albion, in der er 19 Tore erzielte und die Vizemeisterschaft feierte, wechselte er im Sommer 2024 fest nach Stuttgart. Seine Leistungen führten im März 2024 zu seiner ersten Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft, wo er auch bei der anstehenden WM dabei sein wird.



Ein Höhepunkt seiner bisherigen Karriere beim VfB war der Gewinn des DFB-Pokals im Mai des vergangenen Jahres. Auch international machte Undav auf sich aufmerksam, indem er in der Champions League und der Europa League wichtige Tore erzielte. Der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle und der Vorstand Sport Fabian Wohlgemuth lobten Undavs Beitrag zum Erfolg des Vereins und hoben seine Bedeutung für die Zukunftsplanungen des VfB hervor.





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