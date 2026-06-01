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Asset Standard
01.06.2026 12:30 Uhr
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Kornelius Purps (antea): Inflations-Comeback: Jetzt umschichten?

29.05.2026

Zwei Ängste sind zurück: Die Angst vor einem frühzeitigen Scheitern bei der WM und die Angst vor einem weiteren Anziehen der Inflation. Zwar ist die Teuerungsrate in Deutschland im Mai etwas zurückgegangen, aber in den USA tendiert sie stracks in Richtung vier Prozent. Ist das schon Hochinflation? Sollte man deswegen jetzt sein Anlageportfolio umschichten? Eine Einordnung und Abwägung.

Heute Mittag wurde für Deutschland ein vom Tankrabatt begünstigter Rückgang der Inflationsrate von 2,9 auf 2,6 Prozent berichtet. Mit diesem Wert und fast vier Prozent in den USA bewegen wir uns zwar oberhalb dessen, was in den vergangenen dreißig Jahren üblich war, aber deutlich unterhalb der Niveaus, die in den 1970er Jahren und zuletzt nach der Corona-Pandemie erreicht wurden. Wie derzeit auch, lag die amerikanische Teuerungsrate in den vergangenen dreißig, vierzig Jahren, im Schnitt rund einen Prozentpunkt über der deutschen. Wegen des ungelösten Golfkonflikts werden die Warnungen vor weiteren Inflationsschüben aber nicht leiser.

Klicken Sie hier, um den vollständigen Beitrag zu lesen.

© 2026 Asset Standard
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Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

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