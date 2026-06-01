Mit einer eigen entwickelten Luft-Wasser-Großwärmepumpe will das Bremer Startup Towergy Wärme für dicht besiedelte Quartiere liefern. Die Technologie will vor allem regenerativen Strom nutzen. Die Towergy GmbH hat mit dem "Klimaturm" eine Großwärmepumpe entwickelt, die bis zu 400 Neubau- oder 200 Bestandswohnungen mit erneuerbarer Wärme und Kälte versorgen kann. Das erste dieser kompakten Systeme für dicht bebaute Quartiere und Wohnsiedlungen gehe am 30. Juni auf der Bremer Überseeinsel in Betrieb. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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