Mit dem Inkrafttreten der neuen Energy-Sharing-Regelungen zum 1. Juni erhalten Bürger, Energiegenossenschaften und lokale Energiegemeinschaften erstmals die Möglichkeit, gemeinsam erzeugten Strom aus erneuerbaren Energien über das öffentliche Netz zu teilen. Ein Bündnis aus Verbänden und Unternehmen bewertet die neuen Vorgaben als wichtigen Fortschritt für die Energiewende, sieht jedoch weiterhin erheblichen Anpassungsbedarf. Zu dem Bündnis gehören das Bündnis Bürgerenergie, die Bürgerwerke, die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie, der Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband, die Elektrizitätswerke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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