Kinaxis Inc. (TSX:KXS) ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für die Planung und Koordination der Lieferkette, gab heute die Ernennung von Kristin Russel zur Chief Marketing Officer (CMO) bekannt. Russel wird die globale Marketingorganisation von Kinaxis leiten und die Marketingstrategie, die Unternehmens- und Marktpositionierung, das digitale und Markenmarketing, die Kommunikation sowie Go-to-Market-Initiativen beaufsichtigen.

Russel wird außerdem auf der Kinexions auf der Hauptbühne stehen und dort darüber sprechen, welche praktischen Schritte Unternehmen unternehmen können, um in einem zunehmend komplexen Betriebsumfeld von Entscheidungen zu Ergebnissen zu gelangen.

Als erfahrene Marketing-Führungskraft und anerkannte Branchenvorreiterin bringt Russel umfassende Erfahrung in der Skalierung von Technologieunternehmen und dem Aufbau wirkungsvoller Marken mit. Sie wechselt von symplr zu Kinaxis, wo sie als Chief Marketing Officer tätig war und die Entwicklung und Umsetzung der umfassenden Marketingstrategie des Unternehmens in den Bereichen Branding, digitales und Produktmarketing, Öffentlichkeitsarbeit, Community-Outreach-Programme, Vertriebspartnerschaften und Geschäftsentwicklung leitete.

"Kristin ist eine bewährte Führungskraft mit einer Erfolgsbilanz beim Aufbau starker Marken und der Verknüpfung von Strategie und Umsetzung", sagte Razat Gaurav, Chief Executive Officer von Kinaxis. "Da Kinaxis seine Führungsposition im Bereich der KI-gestützten Supply-Chain-Orchestrierung weiter ausbaut und sein globales Wachstum beschleunigt, wird Kristins Erfahrung bei der Skalierung von Unternehmens-Technologieplattformen und der Transformation von Markteinführungsstrategien dazu beitragen, unsere Interaktion mit Kunden, Partnern und dem Markt zu stärken."

Russel ist weithin für ihre Führungsrolle im Technologie- und Gesundheitsmarketing anerkannt. Sie wurde von PR Daily zu einer der "Top Women in Marketing 2023" ernannt, zählt zu den "Top 100 Women in Healthcare" von Becker, ist zweifache Gewinnerin des Stevie Award 2023 und wurde kürzlich in die "B2B CMO 100 2026" aufgenommen, eine Liste, die Marketingführer würdigt, die die Zukunft der B2B-Markteinführungsstrategien gestalten.

"Kinaxis ist einzigartig positioniert an der Schnittstelle von KI-gestützter Orchestrierung, unternehmensweiter Entscheidungsfindung und Transformation der Lieferkette in einer Zeit, in der Unternehmen ihre Planungs- und Betriebsabläufe in einer zunehmend komplexen Welt überdenken", sagte Russel. "Ich freue mich darauf, dem Team beizutreten und die nächste Wachstumsphase des Unternehmens voranzutreiben, da Unternehmen zunehmend auf KI-gesteuerte Technologien setzen, um angesichts ständiger Veränderungen schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen."

Vor ihrer Tätigkeit bei symplr leitete Russel das Marketing bei Quest Analytics und Carrot Inc. und trieb das Umsatzwachstum durch Markenaufbau, Nachfragegenerierung und strategische Partnerschaften voran. Zu Beginn ihrer Karriere hatte sie leitende Marketingpositionen bei Humana, Cerner und Omnicell inne. Sie ist zudem eine erfolgreiche Unternehmerin und gründete das Fintech-Unternehmen Anachron, das später von der ING Bank übernommen wurde.

Über Kinaxis

Kinaxis ist führend, wenn es um die Planung von modernen Lieferketten und Orchestrierung geht. Das Unternehmen betreut komplexe Lieferketten und unterstützt die Teams, die für deren Management verantwortlich sind. Die leistungsstarke, KI-unterstützte Orchestrierungsplattform Maestro ist mit eigenen Technologien ausgestattet, die vollkommene Transparenz und Flexibilität für die Lieferkette bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung zum Endziel. Wir helfen bekannten globalen Marken dabei, mit der heutigen dynamischen Umwelt und Störungen umzugehen. Mehr Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter: kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Quelle: Kinaxis Inc.

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