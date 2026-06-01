© Foto: Andrej Sokolow/dpaNvidia treibt die Roboter-Offensive voran - doch die China-Partnerschaft mit Unitree sorgt in den USA für politischen Sprengstoff.Nvidia plant die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen Unitree, das sich auf humanoide Roboter spezialisiert hat. Es soll eine standardisierte Version des Unitree-Roboters H2 bereitgestellt werden, die von akademischen Forschern eingesetzt werden kann, wie Reuters berichtet. Darüber hinaus will Nvidia auch mit Herstellern humanoider Roboter in den USA, Europa und Südkorea zusammenzuarbeiten. Ziel sei es, Roboter für Forscher zu bauen, wie Führungskräfte des KI-Chip-Unternehmens mitteilten. Dies gab Nvidia nach der Keynote-Ansprache von CEO Jensen Huang …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE