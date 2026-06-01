Die easyJet Aktie ist am Montag deutlich angesprungen. Hintergrund sind Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch die US Investmentgesellschaft Castlelake. Diese bestätigte dass sie über ein Kaufgebot nachdenke. easyJet pocht nun auf bestmögliche Konditionen für die eigenen Aktionäre.easyJet Aktie hebt kräftig ab Die easyJet Aktie rückte zum Wochenstart stark in den Fokus der Anleger. Auslöser war die Bestätigung von Castlelake dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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