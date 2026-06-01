Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkten fehlt es zu Wochenbeginn weiter an Schwung. Aus den mit Spannung verfolgten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Iran-Kriegs gab es keine Neuigkeiten. Auch die nach den jüngsten Rekorden freundlich erwarteten US-Indizes gaben keinen positiven Impuls. Gegen Mittag stand der EuroStoxx50 0,04 Prozent höher bei 6.053 Punkten. Am Freitag hatte der Leitindex der Eurozone knapp im Minus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab