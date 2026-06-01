Mit dem 1. Juni 2026 kommt Bewegung in den deutschen Energiemarkt. Energy Sharing wird möglich gemacht. Gemeint ist damit das Teilen von selbst erzeugtem Strom mit anderen Verbrauchern. Aber, und da sind wir uns sicher, ganz so leicht wird es nicht. Während Deutschland noch über regulatorische Details, wie Einsparungen bei Netzentgelten diskutiert, hat Österreich Energy Sharing bereits seit 2021 praxistauglich umgesetzt. Derzeit sind in Österreich bereits über 6000 Energy-Sharing-Modelle im Betrieb. Wir von Nobile Energy betreuen davon inzwischen über 250. Der entscheidende Vorteil: einfache regulatorische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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