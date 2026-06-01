SAP ist und bleibt das qualitative Aushängeschild im DAX. Doch nach dem Kursrutsch der vergangenen Monate formiert sich gerade ein charttechnisches Lehrbuch-Setup, das Trader und Investoren aufhorchen lässt. Nimmt man die fundamentale Unterbewertung und die bärenstarken Cashflows noch dazu, rückt der Walldorfer Software-Riese auf dem aktuellen Niveau um 151 Euro unweigerlich auf die Watchlist. Für Anleger öffnet sich hier ein äußerst attraktives Zeitfenster.Gerade aus der Chart-Perspektive wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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