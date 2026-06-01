Original-Research: Delticom AG - von Montega AG



01.06.2026 / 13:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Delticom AG Unternehmen: Delticom AG ISIN: DE0005146807 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 01.06.2026 Kursziel: 5,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann; Bastian Brach

Q1: Delticom zeigt stabile Ertragskraft



Delticom hat Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht und im Zuge dessen die Guidance für 2026 bestätigt.



Top-Line durch Wetter und Konjunktur belastet: Das erste Quartal war von einer konjunkturbedingt zurückhaltenden Nachfrage geprägt. Zudem konnte Delticom nicht von einem vorgezogenen Start der Sommerreifensaison profitieren, da die Temperaturen erst im Verlauf des zweiten Quartals spürbar anstiegen. Infolgedessen ging das abgesetzte Bruttowarenvolumen um 5,9% zurück und entwickelte sich damit ähnlich wie der europäische Gesamtmarkt, der einen Rückgang von 4,0% yoy verzeichnete. Entsprechend sank der Konzernumsatz auf 99,0 Mio. EUR (-6,1% yoy).



[Abbildung]



Q1-Profitabilität auf hohem Niveau: Nach dem außergewöhnlich starken Vorjahresquartal normalisierte sich die Bruttomarge auf 22,2% (Q1/25: 27,5%). Trotz eines deutlich geringeren Rohertrags (-6,9 Mio. EUR yoy exkl. sbE) konnte das EBITDA mit 1,0 Mio. EUR (Vj.: 1,5 Mio. EUR) auf einem soliden Niveau gehalten werden. Vor dem Hintergrund des weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds dürfte Delticom auch in den kommenden Quartalen den Fokus auf die Profitabilität legen. Dies steht im Gegensatz zum Vorjahresquartal Q2/25, als das Unternehmen in einem deutlich günstigeren Marktumfeld bewusst Wachstumsprioritäten auf Kosten des Ergebnisses setzte.



Weiterhin keine Klarheit bei China-Reifen: Eine Entscheidung bezüglich möglicher Strafzölle auf günstige China-Reifen seitens der Europäischen Union ist weiterhin ausstehend. Delticom hatte aufgrund möglicherweise rückwirkender Zölle letztes Jahr die Einfuhr im Q4 gestoppt. Die Produktionsverlagerungen laufen, wobei die tatsächlich verfügbaren Mengen aus diesen Produktionsstätten für das Wintergeschäft noch nicht vollständig absehbar sind.



Fazit: Als traditionelles Übergangsquartal zwischen Winter- und Sommerreifensaison besitzt Q1 für das Gesamtjahr nur eine begrenzte Aussagekraft. Positiv hervorzuheben ist dennoch die robuste Profitabilität in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel.







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