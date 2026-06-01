© Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++Ein Auftragsbestand auf Rekordniveau und ein Wachstumstreiber, der erst Fahrt aufnimmt. Trotz des jüngsten Kursrücksetzers bleiben Analysten bullish für die Aktie von Siemens Energy.Die Nachfrage nach Strom wächst schneller als je zuvor, und Siemens Energy sitzt mittendrin. Die Investmentbank Berenberg hat ihre Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt und das Kursziel von 200 auf 205 Euro leicht angehoben. Bei einem aktuellen Kurs von knapp 167 Euro sehen die Analysten ein Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent. Kernthese des Reports: Siemens Energy profitiert gleich von zwei sich selbst verstärkenden Trends. Erstens treiben Rechenzentren, vor allem die massiven Ausbauvorhaben amerikanischer …Den vollständigen Artikel lesen
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