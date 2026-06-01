Trotz neuem Mehrjahrestief im Mai konnte die SAP-Aktie zum Auftakt in den Juni direkt wieder in Richtung der Widerstandszone von 159,60 bis 162,12 € ansteigen. Damit arbeitet sich das DAX-Schwergewicht zurück an jenen Bereich, der zuletzt für eine spürbare Entspannung hätte zurückerobert werden müssen. Für Spannung ist gesorgt Die Stärke zum Mai-Ausklang sowie der heutige Angriff zum Start in den Juni sorgen für Spannung. Mit der Rückkehr über 149,36 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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