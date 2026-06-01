Der deutsche PV-Architekt Paxos hat für sein Multi-Energie-Dach den Green Product Award 2026 erhalten. Die Lösung integriert PVT-Module zur Strom und Wärmegewinnung. Die Paxos Solar GmbH ist für ihr PV integrierendes Dach im Rahmen der Green Product Awards 2026 in der Kategorie "Building Design" ausgezeichnet worden. Wie das Unternehmen aus Langenfeld mitteilte, ging es bei Ausschreibung unter dem Leitmotiv "Shape what matters" um nachhaltige Produkte, Konzepte und Materialien aus aller Welt.Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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