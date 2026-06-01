Die Daldrup & Söhne AG profitiert zunehmend vom politischen Rückenwind für die Wärmewende in Deutschland. Trotz eines leicht unter den Erwartungen liegenden Umsatzes hat das Unternehmen 2025 das profitabelste Jahr seiner Geschichte erzielt - und startet mit einem Rekord-Auftragsbestand in die kommenden Jahre. Für Anleger besonders interessant: Die Bohrkapazitäten sind rechnerisch bereits bis ins Jahr 2027 ausgelastet. Gleichzeitig könnten neue Förderprogramme und gesetzliche Erleichterungen die Nachfrage nach Geothermieprojekten weiter anheizen. Gewinn explodiert trotz leicht rückläufiger Gesamtleistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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