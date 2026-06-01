Das Bremer Unternehmen Towergy will Ende Juni seinen ersten Klimaturm in Betrieb nehmen. Die Anlage auf der Überseeinsel in Bremen basiert auf einer Luft-Wasser-Großwärmepumpe und ist für die Versorgung von Quartieren und verdichteten Wohngebieten mit Wärme und Kälte ausgelegt. Nach Angaben des Unternehmens kann das System je nach Gebäudestandard bis zu 400 Neubauwohnungen oder rund 200 Bestandswohnungen versorgen. Der zum Patent angemeldete Klimaturm kombiniert die Wärmepumpe mit der erforderlichen Heizungs-, Pumpen- und Elektrotechnik in einem vertikalen Bauwerk. Die Luft wird über alle vier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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