Die Nvidia-Aktie bleibt nach dem jüngsten Rücklauf ein zentrales Thema am Markt. Mein Kollege Peter Wolf-Karnitschnig stellte zuletzt hier bereits die Frage, ob sich bei der wertvollsten Aktie der Welt ein schleichender Niedergang abzeichnet. Aus charttechnischer Sicht ist der Bruch der steilen Aufwärtstrendlinie zwar ein Warnsignal, doch noch ist das Setup nicht final gekippt. Korrektur oder Trendwende? Der Bruch der steilen Aufwärtstrendlinie ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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