Kommt ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran? Oder nicht? Der Ölmarkt korrigierte in Erwartung eines baldigen Abkommens zuletzt deutlich. Brent Öl und WTI kamen zurück. Auch die Aktienkurse der Ölproduzenten zeigten sich beeindruckt.Doch noch immer lässt der von Trump so oft beschworene "Deal" auf sich warten. Statt die Verhandlungen voranzubringen, setzten die Kriegsparteien immer wieder auf Nadelstiche und kleinere Scharmützel. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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