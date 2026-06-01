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Dow Jones News
01.06.2026 15:51 Uhr
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(1)

PTA-DD: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

München (pta000/01.06.2026/15:15 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                          Dr. Milan Nedeljkovic 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                    Vorstand 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                          Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
b)      LEI                          YEH5ZCD6E441RHVHD759 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des      Aktie 
       Instruments 
        Kennung                        DE0005190003 
b)      Art des Geschäfts                   Kauf 
                                    Geschäft i.R. eines 
                                   Mitarbeiterbeteiligungsprogramms 
c)      Preis(e)                        Volumen 
        76,161746 EUR                     397.183,51 EUR 
d)      Aggregierter Preis                   Aggregiertes Volumen 
        76,161746 EUR                     397.183,51 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                  29.05.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                   Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780319700581 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2026 09:15 ET (13:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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