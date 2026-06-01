DJ PTA-DD: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
München (pta000/01.06.2026/15:15 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Dr. Milan Nedeljkovic 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft b) LEI YEH5ZCD6E441RHVHD759 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung DE0005190003 b) Art des Geschäfts Kauf Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms c) Preis(e) Volumen 76,161746 EUR 397.183,51 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 76,161746 EUR 397.183,51 EUR e) Datum des Geschäfts 29.05.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com ISIN(s): DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1780319700581 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
June 01, 2026 09:15 ET (13:15 GMT)