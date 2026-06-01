© Foto: Frank Rumpenhorst - dpaEin Biotech-Wirkstoff schafft, woran die Onkologie jahrzehntelang gescheitert ist: Pankreas-Patienten überleben im Median mehr als ein Jahr. Die Aktie von Revolution Medecines feiert den Durchbruch.Bauchspeicheldrüsenkrebs gilt als eine der tödlichsten Diagnosen überhaupt. Die Fünf-Jahres-Überlebensrate liegt bei rund zwölf Prozent, die Therapieoptionen sind seit Jahrzehnten dünn. Genau deshalb sorgt ein Ergebnis, das Revolution Medicines am Wochenende auf dem ASCO-Kongress in Chicago präsentiert hat, für Aufsehen weit über Biotech-Kreise hinaus. Der Wirkstoff Daraxonrasib hat in einer Phase-3-Studie mit rund 500 Patienten das mediane Gesamtüberleben auf über dreizehn Monate gehoben. Zum …Den vollständigen Artikel lesen
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