Original-Research: Aspermont Ltd. - von GBC AG



01.06.2026 / 16:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von GBC AG zu Aspermont Ltd. Unternehmen: Aspermont Ltd. ISIN: AU000000ASP3 Anlass der Studie: Research Report (Update) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,30 EUR Kursziel auf Sicht von: 30.09.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Ergebnisse des ersten Halbjahres bestätigen zunehmende Dynamik und Fortschritte auf dem Weg zu skalierbarem Wachstum im Bereich Data & Intelligence Aspermont Ltd. meldete solide Ergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26: Der Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg um 11,3 % auf 7,48 Mio. AUD, verglichen mit 6,72 Mio. AUD im Vorjahreszeitraum. Diese Verbesserung war vor allem auf ein starkes Wachstum bei den Nicht-Abonnement-Umsätzen zurückzuführen, während die Umsätze aus Abonnements und Datenlizenzen weitgehend stabil blieben. Der ausgewiesene Nettogewinn nach Steuern belief sich auf 0,60 Mio. AUD, verglichen mit einem Nettoverlust von 1,28 Mio. AUD im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25. Der ausgewiesene Gewinn wurde jedoch durch die Wertsteigerung der strategischen Beteiligung an Taiko Critical Minerals gestützt, während das bereinigte Ergebnis vor wesentlichen Posten negativ blieb. Das normalisierte EBITDA blieb im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 mit rund -1,00 Mio. AUD negativ, verglichen mit -0,60 Mio. AUD im Vorjahreszeitraum. Dies spiegelt die anhaltenden Investitionen in den Bereich "Data & Intelligence", die Kommerzialisierung von Mining IQ und zusätzliche Vertriebskapazitäten wider. Der Quartalstrend verbesserte sich jedoch deutlich. Das normalisierte EBITDA verbesserte sich von -0,80 Mio. AUD im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 auf -0,20 Mio. AUD im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26. Unserer Ansicht nach bestätigt dies, dass das Unternehmen allmählich von einer sequenziellen operativen Hebelwirkung profitiert, da das Umsatzwachstum zurückkehrt und die angepasste Kostenbasis zunehmend genutzt wird. Auch die Cashflow-Entwicklung zeigte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 eine deutliche sequenzielle Verbesserung. Der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im ersten Halbjahr auf 1,49 Mio. AUD, verglichen mit einem operativen Mittelabfluss von 0,06 Mio. AUD im Vorjahreszeitraum. Die schwächere Entwicklung im Jahresvergleich spiegelt hauptsächlich die anhaltende Investitionsphase und höhere Betriebsausgaben wider. Der operative Cashflow im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 näherte sich jedoch nach dem höheren Mittelabfluss im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 der Gewinnschwelle. Die Zahlungseingänge von Kunden beliefen sich auf 7,71 Mio. AUD, verglichen mit 7,43 Mio. AUD im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25. Der Vorstand bestätigte, dass das Unternehmen weiterhin auf Kurs ist, ab dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 Cashflow zu generieren. Strategisch gesehen war das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 eine wichtige Phase für die Entwicklung des Geschäftsbereichs "Data & Intelligence". Aspermont hat die vollständige Produkt-Roadmap fertiggestellt, den Fünfjahres-Geschäftsplan abgeschlossen, ein engagiertes Betriebs- und Führungsteam aufgebaut und mit dem Aufbau der Plattform sowie der Datenerfassung begonnen. Mining IQ v1 ist bei World Risk Analytics in Betrieb, während das Projekt zur Digitalisierung des 200-jährigen Archivs planmäßig im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 abgeschlossen werden soll. Neue Beta-Versionen von Datenprodukten werden für 2026 erwartet, erste Umsätze werden für 2027 prognostiziert. Der Unternehmensvertrag mit Rio Tinto stellt einen wichtigen Meilenstein für die Kommerzialisierung der firmeneigenen Archivinhalte und der KI-gestützten Intelligence-Lösungen von Aspermont dar. Das Kerngeschäft mit Abonnements bleibt die Grundlage des Investment Cases. Der Umsatz mit Abonnements und Datenlizenzen belief sich im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 auf 5,10 Mio. AUD, verglichen mit 5,03 Mio. AUD im Vorjahreszeitraum. Darin enthalten sind 5,00 Mio. AUD an Abonnement-Umsätzen und 0,10 Mio. AUD an Datenlizenz-Umsätzen aus dem Unternehmensvertrag mit Rio Tinto. Aspermont profitiert weiterhin von mehr als 4.000 Unternehmensabonnements, einer Netto-Kundenbindungsrate von 100,0 %, einem ARR von über 11,00 Mio. AUD und einer langfristigen ARPU-CAGR von 17,0 %. Das Unternehmen erwartet derzeit ein ARR-Wachstum von etwa 7,0 % bis 8,0 % auf Basis der aktuellen Run-Rate, verglichen mit dem Gesamtjahresziel von mehr als 10,0 %. Der Vorstand rechnet jedoch weiterhin mit einer stärkeren Dynamik im zweiten Halbjahr, gestützt durch Umsätze aus dem Bereich "Data & Intelligence", Unternehmensverträge, neue Markteinführungsinitiativen und die Konvertierung der Pipeline. Wir belassen unsere Prognosen unverändert. Für das Geschäftsjahr 2025/26 erwarten wir weiterhin einen Umsatz von 16,90 Mio. AUD und ein EBITDA von 0,15 Mio. AUD. Für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 prognostizieren wir ein Umsatzwachstum auf 18,90 Mio. AUD bzw. 21,30 Mio. AUD, wobei das EBITDA auf 1,67 Mio. AUD bzw. 2,93 Mio. AUD steigen soll. Auf bereinigter Basis und ohne den einmaligen Fair-Value-Gewinn aus der Investition in Taiko Critical Minerals erwarten wir für das Geschäftsjahr 2025/26 weiterhin ein negatives Nettoergebnis von -0,95 Mio. AUD, bevor im Geschäftsjahr 2027 wieder die Gewinnzone erreicht wird. Insgesamt bestätigt das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 die wesentlichen Elemente unseres Investment Case. Aspermont entwickelt sich von der Neuausrichtungsphase des Geschäftsjahres 2024/25 hin zu neuem Wachstum, einer verbesserten Cash-Generierung und einem höherwertigen Data & Intelligence-Modell. Zwar hat das Unternehmen noch keine vollständige Ertragsnormalisierung erreicht, doch ist die sequenzielle Verbesserung im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 ermutigend. Aufgrund des Roll-Forward-Effekts und der Verlängerung der Gültigkeit unseres Kursziels bis zum 30.09.2027 (zuvor 30.09.2026) erhöhen wir unser Kursziel auf 5,45 AUD pro Aktie und bestätigen unsere Kaufempfehlung.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260601_Aspermont_Update_DE



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Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

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Fertigstellung: 01.06.2026 (14:00 Uhr)

Erste Ausschüttung: 01.06.2026 (16:00 Uhr)



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