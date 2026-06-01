Die Stadtwerke Tübingen, Zählerfreunde und das Trianel Digital Lab wollen in einem gemeinsamen Pilotprojekt neue Ansätze für das digitale Energiemanagement von Privathaushalten erproben. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Stadtwerke ihre Kunden bei der Steuerung dezentraler Energietechnologien unterstützen können und welche Anforderungen künftige Heimenergie-Managementsysteme (HEMS) erfüllen müssen, sowohl mit Blick auf die Machbarkeit als auch auf die Akzeptanz. Hintergrund ist die zunehmende Verbreitung von Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen, Batteriespeichern und Elektrofahrzeugen. Mit Hilfe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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