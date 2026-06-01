Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montagnachmittag kurz nach 15 Uhr in den tiefroten Bereich gerutscht. Grund dafür sind Berichte der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim, wonach der Iran den Austausch mit den USA aus Protest gegen Israel pausiert hat. Der Iran werde den Austausch von Nachrichten mit den USA aus Protest gegen die Eskalation Israels im Libanon einstellen, berichtet die halbstaatliche Nachrichtenagentur unter Berufung auf eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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