Noch beherrscht Meta mit seinen Ray-Ban-Brillen den Markt für Smartglasses. Apple plant den Einstieg - und zwar ganz groß, heißt es nun in einem Bericht. Bis es soweit ist, soll es allerdings noch etwas dauern. Apple will mit seinen kommenden Smartglasses einen ähnlichen Erfolg landen wie mit der Apple Watch - und nicht nur den Markt für smarte Geräte übernehmen, sondern das Gesamtgeschäft. So gelang es bei der Watch, große Uhrenanbieter wie Swatch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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