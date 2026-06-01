EQS Stimmrechtsmitteilung: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



01.06.2026 / 16:58 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG Straße, Hausnr.: Marienplatz 11 PLZ: 80331 Ort: München

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 5299008RI8NGQL3F3J12

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Alfons Doblinger

Geburtsdatum: 12.02.1944

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

BG Heppenheim Grundstücks GmbH



5. Datum der Schwellenberührung: 29.05.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 28,31 % 51,86 % 80,17 % 3.695.000 letzte Mitteilung 25,000460081191 % 0,00 % 25,000460081191 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0005199905 0 1.045.904 0,00 % 28,31 % Summe 1.045.904 28,31 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Aktienkaufvertrag Physisch 1.916.231 51,86 % Summe 1.916.231 51,86 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Alfons Doblinger % % % DIB Industriebeteiligung GmbH & Co. Holding KG % % % Doblinger Beteiligung GmbH % % % Bayerische Gewerbebau AG % 51,86 % 54,17 % BG Heppenheim Grundstücks GmbH 24,00 % % 24,00 % - % % % Alfons Doblinger % % % DIB Industriebeteiligung GmbH & Co. Holding KG % % % Doblinger Beteiligung GmbH % % % Bayerische Gewerbebau AG % 51,86 % 54,17 % BG Heppenheim Grundstücks GmbH 24,00 % % 24,00 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

29.05.2026





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