Zürich - Walnut Planet, eine digitale Plattform für transparente Agrarinvestments in nachhaltige Walnussplantagen, startet eine Finanzierungsrunde über 500'000 Franken auf CONDA.ch. Die Crowdinvesting-Kampagne soll den Ausbau der europäischen Produktionsbasis beschleunigen und Anlegerinnen und Anlegern den Zugang zu einem realwirtschaftlichen Agrarprojekt mit langfristigem Nachhaltigkeitsfokus ermöglichen. CONDA.ch ist eine Schweizer Crowdinvesting-Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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