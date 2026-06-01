Microsoft sorgt mit einer neuen Partnerschaft für Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit Nvidia bringt der Konzern erstmals einen Windows-PC mit Nvidia-Prozessor auf den Markt. Während die KI-Strategie weiter ausgebaut wird, nähert sich die Aktie nun einer charttechnisch wichtigen Zone. Microsoft und Nvidia greifen den PC-Markt neu an Microsoft und Nvidia wollen den Markt für KI-PCs aufmischen. Laut aktuellen Berichten soll bereits in den kommenden Tagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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