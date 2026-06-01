Ist das der langersehnte Durchbruch der Künstlichen Intelligenz? Opus 4.8 hat laut Tech-Vordenker Peter H. Diamandis erstmals den Menschen überflügelt - gemessen mit einem Extremtest. Das beflügelt Depot-2030-Firmen wie Intel, Nvidia und IBM.KI-Tools sind nette Helfer für den Menschen - doch bisher "dümmer" als ihre genialen Schöpfer. KI-Systeme - von ChatGPT über Bildgeneratoren bis zu autonomen Fahrsystemen - sind sogenannte Enge KI (Narrow AI). Sie sind darauf trainiert, spezifische Aufgaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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