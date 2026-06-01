St. Moritz - Die Rhätische Bahn hat heute einen Kooperationsvertrag mit der taiwanischen Alishan Forest Railway unterzeichnet. Die Vereinbarung zielt auf gegenseitige Förderung und den Austausch von Wissen ab. Für die RhB ist dies die dritte internationale Partnerschaft. Die Zusammenarbeit hat gemäss den Verantwortlichen der beiden Bahnen etwa die Tourismusförderung als Zweck. «Wir hoffen, mehr Touristen aus Taiwan in die Schweiz bringen zu können», ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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