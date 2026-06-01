Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am ersten Junitag massive Verluste erlitten. Der Leitindex SMI ist dabei am Montag zwischenzeitlich unter die 13'300-Punkte-Marke gefallen. Hauptgrund war eine Eskalation zwischen den Kriegsparteien im Nahen Osten. Dazu kamen Verkäufe im grossen Stil bei den Schwergewichten. Nach israelischen Angriffen im Libanon will der Iran aus Protest die indirekten Verhandlungen mit den USA einstellen, wie die halbstaatliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab