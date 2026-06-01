Die Aktie von IBM setzt auch zum Start der neuen Woche ihre Rally fort. Sie gewinnt derzeit knapp sieben Prozent auf 318,51 Dollar. Im Tagesverlauf hat sie sogar das bisherige Rekordhoch vom November 2025 bei 324,90 Dollar übertreffen können. Unterstützung erhielt das Papier gleich von zwei Seiten. DER AKTIONÄR erklärt die Hintergründe.Beflügelt wird die Aktie von IBM heute gleich doppelt. Zum einen beflügelte ein Video, das am Wochenende auf der Plattform X große Aufmerksamkeit erhielt. Darin würdigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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