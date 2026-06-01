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ADOBE
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ADVANCED MICRO DEVICES INC426,00-3,78 %
ARM HOLDINGS PLC ADR342,00+12,87 %
INTEL CORPORATION92,17-6,22 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION290,45+13,70 %
LAS VEGAS SANDS CORP45,710+4,55 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL37,230-0,56 %
MICROSOFT CORPORATION404,65+4,89 %
NVIDIA CORPORATION185,54+2,32 %
ORACLE CORPORATION202,00+4,39 %
SALESFORCE INC175,48+7,12 %
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