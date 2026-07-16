Während sich die Aktienmärkte in der zweiten Jahreshälfte 2026 neu sortieren, gerät auch die Oracle-Aktie wieder in den Fokus. Nachem das Papier seit Anfang Juni nochmal deutlich eingebüßt hat, stellt sich für Anleger die Frage, ob die aktuelle Bewertung bereits die Risiken widerspiegelt oder ob weitere Rückschläge drohen. Anleger wenden sich von Infrastrukturwerten ab Mit Beginn der zweiten Jahreshälfte 2026 zeichnet sich an den Börsen eine Umschichtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de