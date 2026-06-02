Die CDE vereint Projektdaten, Arbeitsabläufe, BIM-Modelle und Anlageninformationen in einer vertrauenswürdigen Umgebung und schafft so die Grundlage dafür, dass KI-Agenten die Reichweite von Bauteams erweitern

Procore ist die Lösung für fragmentierte Daten und trägt dazu bei, die Informationsintegrität vom genehmigten Entwurf bis zur Übergabe sicherzustellen

Verbindet den gesamten Projektlebenszyklus in einer vertrauenswürdigen Umgebung mit einer einzigen verlässlichen Datenquelle für BIM, Dokumente, Qualität und Anlagen

Verwandelt BIM über den BIM Model Manager in einen Live-Ausführungsarbeitsbereich, der Modelle jeder Größe direkt auf mobile Geräte streamt, um Echtzeit-Projektdaten mit der 3D-Koordination zu verbinden

Nutzt Procore AI mit integrierten Datagrid-Funktionen, um Projektdaten in eine umsetzbare Grundlage zu verwandeln, die agentische KI-Mitarbeiter unterstützt, die dabei helfen können, Bau-Workflows zu automatisieren und Arbeiten direkt innerhalb der Plattform auszuführen

Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR), der weltweit führende Anbieter von Baumanagement-Software, gab heute die Einführung seiner vernetzten Common Data Environment (CDE) bekannt einer von Grund auf auf einer einzigen Plattform entwickelten CDE, die Projektdaten vom genehmigten Entwurf bis zur Übergabe vereinheitlicht und verifiziert und dabei Nachweise im Arbeitsablauf erfasst, um die digitale Dokumentation mit der Realität auf der Baustelle abzustimmen. Diese vertrauenswürdige Datenbasis ermöglicht es agenter KI, über den gesamten Bauzyklus hinweg zu agieren.

In einer Branche, in der fragmentierte Informationen die Entscheidungsfindung weiterhin verlangsamen und zu kostspieligen Verzögerungen beitragen, zeichnen sich leistungsstarke Unternehmen zunehmend durch vernetzte Daten aus. Neue Untersuchungen von Dodge Construction Network* ergaben, dass Unternehmen mit optimierten Datenpraktiken eine um bis zu 23 höhere Produktivität erzielen, mit denselben Ressourcen ein um 27,8 höheres Bauvolumen bewältigen und Projektverzögerungen um mehr als sechs Tage reduzieren. Diese Unternehmen verzeichnen zudem eine um bis zu 40 höhere Gesamtleistung, was verdeutlicht, warum eine vertrauenswürdige Datenbasis für die Einführung von KI, die betriebliche Effizienz und letztlich eine bessere Projektabwicklung unerlässlich wird.

Die vernetzte CDE von Procore geht diese Herausforderung direkt an sie verwandelt die Dokumentenspeicherung in eine aktive Governance-Umgebung, die den genehmigten Entwurf über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg mit der Ausführung vor Ort verbindet alles auf Basis von KI. Für europäische Teams, die nach ISO 19650 und dem Building Safety Act arbeiten, trägt diese vernetzte Dokumentation dazu bei, den nachprüfbaren Prüfpfad bereitzustellen, der erforderlich ist, um die Compliance-Verpflichtungen in jeder Phase zu erfüllen.

"Während die Baubranche bei der Digitalisierung von Arbeitsabläufen erhebliche Fortschritte gemacht hat, arbeiten viele Unternehmen immer noch mit unverbundenen Systemen und isolierten Projektdaten", sagte Lee Miles, Geschäftsführer für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) bei Procore. "Die Herausforderung besteht nicht mehr nur darin, von Papier auf digitale Medien umzusteigen, sondern sicherzustellen, dass Informationen konsistent über Teams, Prozesse und den gesamten Projektlebenszyklus hinweg fließen. Da die regulatorischen Anforderungen steigen, Projekte komplexer werden und Unternehmen KI einsetzen, werden vernetzte Daten zu einem Wettbewerbsvorteil. Unternehmen gehen über die einfache Dokumentenspeicherung hinaus und streben nach vertrauenswürdigen und vernetzten Informationsumgebungen, die dazu beitragen, die Leistung heute zu verbessern und es agentenbasierter KI ermöglichen, sicher zu arbeiten."

Schaffung der für agentenbasierte KI erforderlichen vertrauenswürdigen Umgebung

Die CDE von Procore schafft die Grundlage dafür, dass KI über das bloße Aufzeigen von Informationen hinausgeht und zur Ausführung von Arbeiten beiträgt.

Die erweiterte Procore-KI-Erfahrung bindet Datagrid direkt in Procore ein und führt agentenbasierte KI-Mitarbeiter ein, die darauf ausgelegt sind, Bauabläufe zu automatisieren und innerhalb der Plattform Maßnahmen zu ergreifen. Dieser Ansatz wurde entwickelt, um administrative Reibungsverluste zu beseitigen, anstatt professionelles Urteilsvermögen zu ersetzen. Er beschleunigt die Ausführung, während die Projektteams die Kontrolle, die Verantwortung und die endgültige Entscheidungsgewalt behalten. Diese KI-Fähigkeiten können projektübergreifend Schlussfolgerungen ziehen, Beziehungen zwischen Arbeitsabläufen und Daten verstehen und die Ausführung in komplexen Bauumgebungen unterstützen.

"Wir sind auf dem besten Weg, den Verwaltungsaufwand im Bauwesen in Bezug auf die Erstellung von RFI, die Beantwortung und die Prüfung von Einreichungen um 50 zu reduzieren", sagte Alain Waha, Chief Technology Officer bei Buro Happold. "Durch die direkte Einbettung von KI in Projektabläufe können Teams weniger Zeit mit der Suche nach Informationen verbringen und mehr Zeit für die Weiterführung der Arbeit aufwenden."

Durch die Verknüpfung der KI mit strukturierten Projektdatensätzen darunter BIM-Modelle, Zeichnungen, Spezifikationen, RFI, Einreichungen und Aktivitäten vor Ort gewinnt Procore AI ein tieferes Verständnis sowohl des räumlichen als auch des operativen Kontexts. Dies ermöglicht es den Teams, fragmentierte Projektinformationen in unmittelbare, umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln.

Die Procore-KI-Erfahrung mit direkt in die Plattform eingebetteter Datagrid-Intelligenz kann Antworten aufdecken, die bereits in den Projektunterlagen enthalten sind, bevor neue Informationsanfragen erstellt werden, Diskrepanzen zwischen genehmigten Entwürfen und der Ausführung vor Ort identifizieren und die Problemlösung beschleunigen, indem sie relevante Arbeitsabläufe, Dokumente und den historischen Projektkontext miteinander verknüpft. Aufgaben, die zuvor stundenlange manuelle Suche und Koordination erforderten, können nun in wenigen Minuten erledigt werden, mit transparenter Quellenangabe.

Im Gegensatz zu horizontalen KI-Tools ist Procore AI speziell für die Baubranche entwickelt und basiert auf verifizierten Projektdaten. Wenn Teams auf Koordinationsprobleme, Projektrisiken oder aufkommende Sicherheitsbedenken stoßen, leistet Procore AI mehr als nur das Abrufen von Informationen es hilft dabei, Ursachen früher zu identifizieren, nächste Schritte zu empfehlen und die nachgelagerten Auswirkungen zu reduzieren, die zu Verzögerungen, Nacharbeiten und Kostenüberschreitungen führen.

Procore wird sein neues CDE- und Procore-AI-Angebot auf der Digital Construction Week (Stand D200) vom 3. bis 4. Juni in London vorstellen.

Marktverfügbarkeit

Das speziell für die Anforderungen des europäischen Marktes entwickelte CDE von Procore wird zunächst in Großbritannien und Irland eingeführt, bevor es auf die gesamte EMEA-Region ausgeweitet wird.

Procore hat eine lokalisierte britische Datenzone eingerichtet, wobei die Einführung einer eigenen EU-Datenzone für Herbst 2026 geplant ist. Die Plattform unterstützt wichtige Branchenstandards, darunter ISO 19650 und den Building Safety Act die Zertifizierung nach Cyber Essentials ist für das Jahresende angestrebt.

*Forschungsmethodik von Dodge-Procore

Die Studie "Quantifying The Value Of Construction Management Software" wurde im Jahr 2025 durchgeführt, um den Return on Investment zu untersuchen, den Kunden und Bauunternehmer durch den Einsatz von Bauverwaltungssoftware erzielen. Mithilfe einer Online-Umfrage wurden die Antworten von Bauunternehmern und Kunden dazu gesammelt, ob sie 62 spezifische Vorteile durch die Nutzung der Software erfahren haben. Bei fast der Hälfte (45 %) der 62 Vorteile wurde eine Folgefrage zu quantifizierbaren Ergebnissen oder detaillierteren Erkenntnissen gestellt.

Die Umfrage wurde vom Dodge Construction Network durchgeführt. Procore lud zudem seine Nutzer zur Teilnahme ein. Die Ergebnisse umfassen Nutzer von 11 verschiedenen Marken von Bauverwaltungssoftware. Es gingen 688 Antworten von Nutzern von Bauverwaltungssoftware aus dem Vereinigten Königreich und Irland ein.

Über Procore

Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR) ist ein führender Technologiepartner für jede Phase des Bauvorhabens. Die speziell für die Branche entwickelte einheitliche Technologieplattform von Procore steigert die Effizienz und mindert Risiken durch KI sowie datengestützte Erkenntnisse und Entscheidungsfindung. Über drei Millionen Projekte wurden in mehr als 150 Ländern mit Procore abgewickelt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.procore.com/.

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