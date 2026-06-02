Companies aim to explore advanced industrial engineering and design applications leveraging Quantinuum's high-fidelity quantum computing platform
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) announced today that it has signed a non-binding memorandum of understanding (MOU) with Quantinuum, a leading quantum computing company, to establish a framework for a strategic partnership aimed at accelerating the development of quantum computing applications for advanced industrial engineering and design.
The agreement creates a foundation for the companies to jointly identify high-impact industrial use cases and explore quantum and hybrid quantum-classical approaches for next-generation engineering workflows. Expected initial areas of focus include computer-aided engineering (CAE), such as computational fluid dynamics (CFD), and broader simulation and design applications utilizing logical qubit operations on Quantinuum's quantum platform.
Under the envisaged partnership, Mitsubishi Electric would contribute domain expertise in electromagnetic field analysis, structural analysis, and thermal fluid simulation across a wide range of industrial applications such as factory automation, energy and public utilities, air conditioning, and building systems. Quantinuum would provide Mitsubishi Electric with access to its high-fidelity trapped-ion quantum systems and expert consultation on quantum algorithm development.
