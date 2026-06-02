Von DroneShield bis zur nächsten Wachstumsrakete: Das ASX Hidden Champions Webinar öffnet die Tür zu Australiens spannendsten Small Caps

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Während viele Investoren Australien noch immer vor allem mit Rohstoffen verbinden, entwickelt sich die Australian Securities Exchange (ASX) zunehmend zu einer Heimat für Unternehmen aus Zukunftsbranchen wie Verteidigungstechnologie, Gesundheitsinnovation, Künstliche Intelligenz, fortschrittliche Materialien und Energietechnologien.

Ein Unternehmen, das diese Entwicklung eindrucksvoll verkörpert, ist DroneShield (ISIN: AU000000DRO2). Der Spezialist für Drohnenabwehrtechnologie hat sich in den vergangenen Jahren von einem kleinen Technologieunternehmen zu einem international beachteten Akteur im Verteidigungssektor entwickelt.

Besonders bemerkenswert ist die Aufmerksamkeit, die DroneShield inzwischen in Europa genießt. Das Unternehmen gehörte in den vergangenen zwölf Monaten regelmäßig zu den meistgehandelten australischen Aktien an deutschen Börsenplätzen und wird häufig auf deutschen Finanzportalen, in Börsenmedien und Anlegerforen diskutiert. Die Marktkapitalisierung stieg innerhalb weniger Jahre von einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag auf rund 3 Milliarden Australische Dollar - eine Entwicklung, die eindrucksvoll zeigt, welches Potenzial erfolgreiche ASX-Wachstumsunternehmen entfalten können.

Die Geschichte von DroneShield hat bei vielen europäischen Investoren das Interesse geweckt, welche weiteren australischen Unternehmen sich möglicherweise noch in einer früheren Phase ihrer Wachstumsentwicklung befinden.

Genau hier setzt das kommende ASX Hidden Champions Investor Webinar an.

Australien gilt unter institutionellen Investoren seit Langem als einer der transparentesten und bestregulierten Kapitalmärkte weltweit. Die ASX verfügt über strenge Offenlegungspflichten, hohe Corporate-Governance-Standards und ein robustes regulatorisches Umfeld. Diese Faktoren schaffen Vertrauen und machen den Markt für internationale Investoren zunehmend attraktiv.

Vor diesem Hintergrund erhalten europäische Anleger im Rahmen des ASX Hidden Champions Webinars die Gelegenheit, zwei aufstrebende ASX-Unternehmen direkt kennenzulernen, die in Zukunftsmärkten aktiv sind, welche weltweit zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Psychedelische Medizin und mentale Gesundheit: Emyria im Fokus

Emyria Limited (ISIN: AU0000073645) positioniert sich in einem der dynamischsten Gesundheitssegmente der kommenden Jahre.

Das Unternehmen verfolgt einen integrierten Ansatz, der spezialisierte Kliniken, Datenauswertung und die Entwicklung innovativer Therapieansätze miteinander verbindet. Im Mittelpunkt stehen psychische Erkrankungen wie Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS), für die weltweit ein erheblicher Bedarf an neuen Behandlungsmöglichkeiten besteht.

Zusätzliche Dynamik erhielt der Sektor zuletzt durch politische Entwicklungen in den USA. Präsident Donald Trump unterzeichnete eine Executive Order, die Bundesbehörden anweist, Forschung, Prüfung und Zulassung psychedelischer Therapien insbesondere für Veteranen mit schweren psychischen Erkrankungen zu beschleunigen.

Australien zählt bereits heute zu den wenigen Ländern mit regulierten Zugangswegen für bestimmte psychedelisch unterstützte Therapien. Dadurch verfügen Unternehmen wie Emyria über die Möglichkeit, frühzeitig klinische Erfahrung und operative Infrastruktur aufzubauen.

Mit der fortschreitenden Expansion seines Empax-Kliniknetzwerks und zunehmender Unterstützung durch Krankenversicherungen verfolgt Emyria eine Strategie, die von vielen Marktbeobachtern aufmerksam verfolgt wird.

Sparc Technologies: Graphen und grüner Wasserstoff

Mit Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) präsentiert sich im Webinar ein Unternehmen, das gleich mehrere globale Wachstumsthemen adressiert.

Das Unternehmen entwickelt Graphen-Technologien für industrielle Anwendungen und arbeitet gleichzeitig an innovativen Lösungen im Bereich der Wasserstoffproduktion.

Für besonderes Aufsehen sorgte kürzlich die Ankündigung von AkzoNobel, einem der weltweit größten Hersteller von Beschichtungssystemen. Das Unternehmen gab die kommerzielle Einführung einer graphenverstärkten Schutzbeschichtung bekannt, die auf der ecosparc-Technologie von Sparc basiert.

Für Sparc markiert dies einen wichtigen Schritt von der Entwicklungsphase hin zur kommerziellen Umsetzung. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit Fortescue und der University of Adelaide im Rahmen des Joint Ventures Sparc Hydrogen an Technologien der nächsten Generation für die Herstellung von grünem Wasserstoff.

Die Kombination aus fortschrittlichen Werkstoffen, industrieller Dekarbonisierung und Wasserstofftechnologie macht Sparc zu einem Unternehmen, das verschiedene langfristige Wachstumstrends miteinander verbindet.

Direkte Einblicke von den Unternehmensführungen

Während viele Investoren australische Small Caps lediglich über Pressemitteilungen oder Analystenberichte kennenlernen, bietet das ASX Hidden Champions Webinar die Möglichkeit, direkt von den Unternehmensführungen zu hören.

Teilnehmer erhalten Einblicke in aktuelle Entwicklungen, kommerzielle Fortschritte, Marktchancen und strategische Prioritäten für die kommenden Jahre. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Fragen direkt an das Management zu richten.

Für Anleger, die frühzeitig internationale Wachstumsunternehmen identifizieren möchten, bietet das Webinar die Gelegenheit, zwei Unternehmen kennenzulernen, die in Zukunftsmärkten aktiv sind und bereits erste wichtige Meilensteine erreicht haben.

ASX Hidden Champions - Dual-gelistete Small Caps für europäische Investoren

Nehmen Sie an ASX Hidden Champions teil - einem exklusiven Webinar, das zwei aufstrebende australische Unternehmen mit skalierbaren Geschäftsmodellen, differenzierten Technologien und starkem Wachstumspotenzial für internationale Investoren vorstellt.

Präsentierende Unternehmen Emyria Limited + Emyria ist ein australisches Gesundheits- und Arzneimittelentwicklungsunternehmen mit Fokus auf Behandlungen im Bereich der psychischen Gesundheit, insbesondere auf psychedelisch unterstützte Therapien für PTSD und Depressionen. Das Unternehmen verzeichnete für das erste Halbjahr des GJ 2026 ein Umsatzwachstum von 136% auf 1,55 Mio. AUD. Für europäische Investoren ist das Unternehmen an der Frankfurter Börse unter dem Ticker Q84 notiert. Sparc Technologies Limited + Sparc Technologies entwickelt graphenverstärkte Beschichtungen sowie Lösungen im Bereich grüner Wasserstoff. Das Flaggschiffprodukt ecosparc verbessert die Korrosionsbeständigkeit industrieller Beschichtungen. Ab Mai 2026 bringt der Kooperationspartner AkzoNobel das damit verbesserte Produkt Interzone 954 kommerziell auf den Markt - für Offshore-Windanlagen, maritime Infrastruktur und die Bergbaubranche. Zum Kalender hinzufügen Google Kalender Outlook Live Jetzt kostenlos registrieren Dienstag, 9. Juni 2026 · 12:00 - 13:00 Uhr · Online-Webinar Zur Anmeldung ?

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Lassen Sie sich in den Verteiler für Bioxyne oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Bioxyne" oder "Nebenwerte".

Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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Enthaltene Werte: AU000000DRO2,AU0000073645,AU0000115750