Warum europäische Investoren zunehmend Australiens aufstrebende Wachstumsunternehmen beobachten: Einladung zum Webinar

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Für viele europäische Investoren konzentrierte sich die Suche nach internationalen Wachstumschancen traditionell auf die Vereinigten Staaten. Doch zunehmend richtet sich der Blick auf Australien, wo eine neue Generation von an der ASX notierten Unternehmen in Bereichen wie Verteidigungstechnologie, Gesundheitsinnovation, fortschrittliche Werkstoffe und saubere Energien an Aufmerksamkeit gewinnt.

Ein Beispiel hierfür ist der enorme Erfolg von DroneShield (ISIN: AU000000DRO2), das sowohl an der ASX als auch in Frankfurt gehandelt wird. Das australische Unternehmen für Drohnenabwehrtechnologie zählt inzwischen zu den meistdiskutierten ASX-Aktien unter deutschen Privatanlegern und Small-Cap-Investoren.

In den vergangenen zwölf Monaten gehörte DroneShield kontinuierlich zu den meistgehandelten australischen Unternehmen an deutschen Börsen und wird regelmäßig in deutschen Börsenmedien sowie Anlegerforen thematisiert. Der Aufstieg des Unternehmens ist bemerkenswert: Von einer Marktkapitalisierung im zweistelligen Millionenbereich vor wenigen Jahren auf heute rund 3 Milliarden AUD - eine der eindrucksvollsten Wachstumsgeschichten am australischen Aktienmarkt.

Der Erfolg von Unternehmen wie DroneShield hat dazu beigetragen, das Bewusstsein europäischer Investoren dafür zu schärfen, dass Australien längst nicht mehr ausschließlich für Rohstoffunternehmen steht. Immer häufiger bringt die ASX international ausgerichtete Unternehmen hervor, die von langfristigen strukturellen Wachstumstrends profitieren.

Ein wichtiger Faktor ist zudem das hohe Vertrauen vieler internationaler Investoren in die Australian Securities Exchange. Die ASX genießt weltweit einen hervorragenden Ruf für strenge Compliance-Anforderungen, transparente Börsenregeln und hohe Standards der Corporate Governance. Durch kontinuierliche Offenlegungspflichten und eine konsequente Marktaufsicht gewährleistet die Börse ein hohes Maß an Marktintegrität und schafft gleichzeitig Zugang zu Wachstumskapital und internationalen Investoren.

Vor diesem Hintergrund stellt das kommende ASX Hidden Champions Investor Webinar europäischen Investoren zwei australische Small Caps vor, die in Branchen tätig sind, die weltweit zunehmend an Bedeutung gewinnen: psychische Gesundheit und Cleantech.

Psychische Gesundheit und psychedelische Therapien rücken in den Fokus

Emyria Limited (ISIN: AU0000073645) positioniert sich in einem der am schnellsten wachsenden Gesundheitssegmente: innovative Therapien für psychische Erkrankungen, insbesondere im Bereich psychedelisch unterstützter Behandlungen und spezialisierter klinischer Versorgung.

Das Unternehmen entwickelt eine integrierte Plattform, die klinische Dienstleistungen, Medikamentenentwicklung und Patientenanalysen miteinander verbindet. Das wachsende Netzwerk spezialisierter Kliniken soll moderne Behandlungsansätze für Erkrankungen wie PTBS und Depressionen unterstützen - Bereiche, in denen die Nachfrage nach neuen Therapieoptionen weltweit steigt.

Australien gehört zu den ersten Ländern weltweit, die regulierte Zugangswege für bestimmte psychedelisch unterstützte Therapien geschaffen haben. Dadurch eröffnen sich erhebliche Chancen für Unternehmen, die bereits klinische Erfahrung und operative Infrastruktur in diesem Bereich aufgebaut haben.

Die jüngste Expansion des Empax-Kliniknetzwerks sowie die zunehmende Unterstützung durch Kostenerstattungen von Versicherungen verleihen der Wachstumsstrategie von Emyria zusätzlichen Rückenwind. Das Unternehmen ist zudem unter dem Börsenkürzel Q84 in Frankfurt gelistet und somit auch für europäische Investoren direkt zugänglich.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt der Sektor, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Executive Order unterzeichnet hatte, die Bundesbehörden anweist, Forschung, Prüfung und Zulassung psychedelischer Medikamente - insbesondere zur Behandlung schwerer psychischer Erkrankungen und von PTBS bei Veteranen - zu beschleunigen. Die Anordnung sieht zudem Maßnahmen vor, um Patienten einen schnelleren Zugang zu diesen innovativen Therapieansätzen zu ermöglichen.

Graphen, industrielle Innovation und grüner Wasserstoff

Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) bietet Anlegern Zugang zu zwei bedeutenden Zukunftsthemen: fortschrittlichen Werkstoffen und der globalen Energiewende.

Das Unternehmen entwickelt graphenbasierte Technologien, die die Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit industrieller Schutzbeschichtungen für Anwendungen in den Bereichen Bergbau, Energie und Infrastruktur verbessern sollen.

Sparc entwickelt sich zunehmend zu einer der interessantesten Cleantech-Geschichten an der ASX. Kürzlich gelang dem Unternehmen ein bedeutender kommerzieller Durchbruch: AkzoNobel, einer der weltweit größten Hersteller von Beschichtungslösungen mit Aktivitäten in über 150 Ländern, kündigte die Markteinführung einer graphenverstärkten Schutzbeschichtung an, die auf der ecosparc-Technologie von Sparc basiert.

Die Produkteinführung stellt die erste breit verfügbare industrielle Beschichtung dar, die den Graphen-Zusatzstoff des Unternehmens nutzt, und folgt auf mehr als 21 Monate intensiver Tests und Feldversuche.

Parallel dazu treibt Sparc sein Wasserstoff-Joint-Venture Sparc Hydrogen gemeinsam mit Fortescue und der University of Adelaide voran. Ziel ist die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation für die Produktion von grünem Wasserstoff.

Direkter Zugang zum Management

Im Rahmen des ASX Hidden Champions Webinars erhalten Investoren die Möglichkeit, direkt mit den Managementteams beider Unternehmen in Kontakt zu treten und mehr über aktuelle Entwicklungen, kommerzielle Meilensteine sowie die strategischen Prioritäten für 2026 und die kommenden Jahre zu erfahren.

Für europäische Investoren, die nach Chancen jenseits der traditionellen Large-Cap-Märkte suchen, bietet die Veranstaltung die Gelegenheit, australische Unternehmen kennenzulernen, die an der Schnittstelle von Gesundheitsinnovation, Hochtechnologie und globaler Energiewende tätig sind.

ASX Hidden Champions - Dual-Listed Small Caps für europäische Investoren

Dienstag, 9. Juni 2026 | 12:00 - 13:00 Uhr (MEZ)

ASX Hidden Champions - Dual-gelistete Small Caps für europäische Investoren - Small- and MicroCap Equity

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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Enthaltene Werte: AU000000DRO2,AU0000073645,AU0000115750