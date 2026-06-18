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18.06.2026 05:22 Uhr
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Warum Graphen zunehmend vom Labor auf industrielle Baustellen wandert

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Kaum ein Material hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten so viel Aufmerksamkeit erhalten wie Graphen. Wissenschaftler beschrieben den Werkstoff als außergewöhnlich stabil, leicht und vielseitig einsetzbar. Zahlreiche Studien untersuchten mögliche Anwendungen in Batterien, Elektronik, Verbundwerkstoffen oder Schutzbeschichtungen. Dennoch blieb eine Frage lange unbeantwortet: Wie gelingt der Schritt vom Forschungslabor in die industrielle Praxis?

Genau diese Frage rückt inzwischen immer stärker in den Mittelpunkt. Denn die Diskussion dreht sich heute weniger um die außergewöhnlichen Eigenschaften von Graphen als vielmehr um dessen wirtschaftliche Nutzung. Die entscheidende Herausforderung lautet nicht mehr, ob Graphen funktioniert. Vielmehr geht es darum, ob sich das Material in industriellen Mengen produzieren, verarbeiten und vermarkten lässt.

Warum die Kommerzialisierung so lange gedauert hat

Die Geschichte vieler neuer Werkstoffe verläuft ähnlich. Im Labor entstehen zunächst beeindruckende Ergebnisse, bevor sich Jahre später die Frage nach der industriellen Umsetzung stellt.

Auch bei Graphen zeigte sich schnell, dass zwischen wissenschaftlichem Potenzial und kommerzieller Anwendung eine erhebliche Lücke liegen kann. Die Herstellung größerer Mengen war lange teuer, die Materialqualität schwankte und viele Anwendungen ließen sich nur schwer in bestehende Produktionsprozesse integrieren.

Hinzu kam, dass Industrieunternehmen selten bereit sind, funktionierende Systeme vollständig auszutauschen. Neue Materialien müssen häufig in bestehende Produkte, Lieferketten und Fertigungsprozesse eingebunden werden. Genau dieser Schritt erwies sich für viele Graphen-Projekte als deutlich schwieriger als die eigentliche Forschung.

In den vergangenen Jahren hat sich die Situation jedoch verändert. Die Produktionsverfahren wurden effizienter, die Materialqualität stabiler und die Zahl konkreter Industrieprojekte nahm spürbar zu.

Der Engpass liegt heute nicht mehr bei der Forschung

Während Graphen früher vor allem Gegenstand wissenschaftlicher Veröffentlichungen war, beschäftigen sich Unternehmen inzwischen zunehmend mit praktischen Fragen der Skalierung.

Dazu gehört zunächst die zuverlässige Herstellung größerer Mengen. Industrieunternehmen benötigen Materialien mit gleichbleibenden Eigenschaften, die über Jahre hinweg verfügbar sind. Forschungsergebnisse allein reichen dafür nicht aus.

Genau an dieser Stelle arbeiten spezialisierte Produzenten wie HydroGraph Clean Power (ISIN: CA44888K2XXX). Das kanadische Unternehmen hat sich auf die Herstellung von hochreinem Graphen konzentriert und nutzt ein eigenes Produktionsverfahren, das eine konsistente Materialqualität ermöglichen soll.

Für die Branche ist das ein wichtiger Schritt. Denn viele potenzielle Anwendungen scheitern nicht an der Leistungsfähigkeit des Materials, sondern an der Frage, ob ausreichende Mengen mit reproduzierbaren Eigenschaften verfügbar sind. Damit verschiebt sich der Fokus zunehmend von der Grundlagenforschung hin zu industriellen Lieferketten.

Beschichtungshersteller suchen nach praktischen Lösungen

Parallel dazu wächst das Interesse auf der Anwendungsseite. Besonders deutlich zeigt sich dies im Markt für industrielle Schutzbeschichtungen.

Zu den weltweit größten Anbietern gehört AkzoNobel (ISIN: NL0013267909). Der niederländische Konzern beliefert zahlreiche Industrien, darunter Offshore-Windparks, Bergbauunternehmen, Energieprojekte und Betreiber von Öl- und Gasanlagen. Gerade in diesen Bereichen spielt Korrosionsschutz eine zentrale Rolle, da Wartung und Reparaturen erhebliche Kosten verursachen können.

Für Beschichtungshersteller stellt sich deshalb eine vergleichsweise einfache Frage: Kann ein neues Material die Lebensdauer bestehender Systeme verlängern?

Graphen wird genau unter diesem Gesichtspunkt untersucht. Dabei geht es nicht darum, bewährte Beschichtungen vollständig neu zu entwickeln. Stattdessen suchen Hersteller nach Möglichkeiten, bestehende Produkte schrittweise zu verbessern und ihre Schutzwirkung zu erhöhen.

Dieser Ansatz erleichtert die Einführung neuer Materialien erheblich. Industrieunternehmen müssen keine komplett neuen Systeme etablieren, sondern können auf vorhandene Lösungen aufbauen.

Wie Sparc Technologies den Übergang in die Praxis begleiten will

Genau an diesem Punkt setzt Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) an. Das Unternehmen entwickelt mit EcoSPARC ein Graphen-Additiv für industrielle Schutzbeschichtungen.

Der Ansatz unterscheidet sich von vielen früheren Graphen-Projekten. Statt eine eigenständige Beschichtungsplattform aufzubauen, konzentriert sich Sparc darauf, bestehende Produkte zu ergänzen. Das Ziel besteht darin, die Vorteile von Graphen innerhalb bereits etablierter Systeme nutzbar zu machen.

Diese Strategie erklärt auch die Zusammenarbeit mit AkzoNobel. Geplant ist die Integration von EcoSPARC in die Schutzbeschichtung Interzone 954, die seit Jahrzehnten in anspruchsvollen Industrieumgebungen eingesetzt wird. Parallel arbeitet Sparc mit HydroGraph zusammen, um die Versorgung mit hochwertigem Graphen sicherzustellen.

Dadurch entsteht eine Verbindung zwischen Materialherstellung, Produktentwicklung und industrieller Anwendung - drei Bereiche, die für die Kommerzialisierung neuer Werkstoffe gleichermaßen entscheidend sind.

Die eigentliche Bewährungsprobe beginnt erst jetzt

Viele der grundlegenden wissenschaftlichen Fragen rund um Graphen gelten heute als beantwortet. Die kommenden Jahre werden deshalb weniger von neuen Laborergebnissen geprägt sein als von der praktischen Umsetzung.

Für die Industrie steht dabei eine zentrale Frage im Vordergrund: Lassen sich die Vorteile von Graphen im Alltag wirtschaftlich nutzen?

Genau dort entscheidet sich letztlich der Erfolg der Technologie. Je mehr Unternehmen Graphen in bestehende Produkte integrieren, desto stärker verschiebt sich die Wahrnehmung des Materials - weg vom Forschungsobjekt, hin zum industriellen Werkstoff.

Die spannende Frage lautet daher nicht mehr, ob Graphen funktioniert. Vielmehr wird sich zeigen, ob das Material künftig in industriellen Mengen auf Baustellen, Offshore-Anlagen, Energieprojekten und Infrastrukturvorhaben zum Einsatz kommt.

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Quellen:

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/03/24/3261101/0/en/HydroGraph-and-Sparc-Technologies-Team-Up-to-Commercialize-Graphene-Enhanced-Coatings-for-Global-Infrastructure-Protection.html
https://clients3.weblink.com.au/pdf/SPN/03086636.pdf
https://www.akzonobel.com/content/dam/akzonobel-corporate/global/en/regional-assets/japan/wind-expo-2025-brochure-02-IP0078-Interzone%20954-UK-LR.pdf

Lassen Sie sich in den Verteiler für Sparc Technologies Limited oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Sparc Technologies Limited" oder "Nebenwerte".

Sparc Technologies Limited
Land: Australien
ISIN: AU0000115750
https://sparctechnologies.com.au/corporate-information/

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