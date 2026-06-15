Warum Sonnenlicht allein zur Herstellung von grünem Wasserstoff ausreichen könnte

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Die Wasserstoffindustrie sucht seit Jahren nach einem gemeinsamen Ziel: grünen Wasserstoff günstiger und einfacher herzustellen. Milliardeninvestitionen fließen weltweit in neue Elektrolyseanlagen, Solarparks und Energieinfrastruktur. Gleichzeitig bleibt eine zentrale Herausforderung bestehen. Die Herstellung von grünem Wasserstoff erfordert bislang große Mengen erneuerbaren Stroms - und genau dieser Strom gehört häufig zu den größten Kostenfaktoren eines Projekts.

Vor diesem Hintergrund gewinnen Technologien Aufmerksamkeit, die einen anderen Weg einschlagen. Statt zunächst Strom zu erzeugen und diesen anschließend für die Wasserstoffproduktion einzusetzen, versuchen einige Entwickler, die Energie der Sonne direkt zu nutzen.

Genau an dieser Idee arbeitet Sparc Hydrogen, ein Joint Venture von Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750), Fortescue Ltd (ISIN: AU000000FMG4) und der University of Adelaide.

Warum Strom bislang das Herzstück der Wasserstoffproduktion ist

Wer heute grünen Wasserstoff herstellen möchte, setzt in der Regel auf Elektrolyse. Dabei wird Wasser mithilfe elektrischer Energie in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Das Verfahren ist technisch erprobt und bildet derzeit die Grundlage nahezu aller größeren Wasserstoffprojekte weltweit.

Der Nachteil liegt im Energiebedarf. Bevor Wasserstoff überhaupt entstehen kann, muss zunächst ausreichend erneuerbarer Strom erzeugt werden. Dafür werden Solarparks, Windkraftanlagen, Netzanbindungen und Elektrolyseure benötigt. Jeder zusätzliche Schritt erhöht den technischen Aufwand und beeinflusst die Wirtschaftlichkeit.

Genau deshalb beschäftigen sich Forschungseinrichtungen und Unternehmen zunehmend mit der Frage, ob sich dieser Prozess vereinfachen lässt.

Die Natur liefert die Energie bereits frei Haus

Die Grundidee hinter Sparc Hydrogen klingt überraschend einfach. Warum sollte Sonnenlicht zunächst in Strom umgewandelt werden, wenn die Energie der Sonne bereits direkt verfügbar ist?

An dieser Stelle setzt die sogenannte Photocatalytic Water Splitting-Technologie an. Vereinfacht ausgedrückt wird Wasser dabei mithilfe von Sonnenlicht und eines speziellen Photokatalysators direkt in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt.

Der Prozess ähnelt in gewisser Weise der Photosynthese in Pflanzen. Während Pflanzen Sonnenlicht nutzen, um chemische Energie zu erzeugen, soll der Reaktor von Sparc Hydrogen Sonnenenergie unmittelbar für die Wasserstoffproduktion einsetzen.

Damit entfällt ein Teil der Prozesskette, die klassische Wasserstoffprojekte heute benötigen.

Ein Satz aus dem Investor Deck bringt die Idee auf den Punkt

Wie stark sich der Ansatz von vielen anderen Wasserstofftechnologien unterscheidet, zeigt ein Satz aus der aktuellen Unternehmenspräsentation "Sparc Hydrogen Corporate Presentation - June 2026". Dort heißt es:

"Sunlight is the only energy input driving the reaction."

Auf Deutsch:

"Sonnenlicht ist der einzige Energieeinsatz, der die Reaktion antreibt."

Diese Aussage beschreibt den Kern der Technologie. Während bei der Elektrolyse elektrischer Strom die zentrale Energiequelle darstellt, soll bei der photokatalytischen Wasserspaltung die Energie der Sonne unmittelbar genutzt werden.

Genau deshalb sprechen die Entwickler häufig von "Direct Solar-to-Hydrogen".

Warum Fortescue an dem Projekt beteiligt ist

Besonders interessant ist die Beteiligung von Fortescue. Der australische Rohstoffkonzern zählt zu den größten Eisenerzproduzenten der Welt und investiert seit Jahren Milliardenbeträge in neue Energie- und Wasserstofftechnologien.

Fortescue verfolgt dabei ein klares Ziel: Wasserstoff soll langfristig eine wirtschaftlich tragfähige Alternative für zahlreiche industrielle Anwendungen werden. Um dieses Ziel zu erreichen, reicht es nicht aus, lediglich mehr Elektrolyseure zu bauen. Entscheidend wird sein, die Produktionskosten dauerhaft zu senken.

Genau aus diesem Grund untersucht der Konzern unterschiedliche technologische Ansätze. Die Beteiligung an Sparc Hydrogen zeigt, dass auch alternative Produktionsmethoden zunehmend ernst genommen werden.

Der Schritt vom Labor in die Praxis

Für viele neue Energietechnologien entscheidet sich der Erfolg nicht im Forschungslabor, sondern im praktischen Betrieb. Genau deshalb gilt die Pilotanlage von Sparc Hydrogen am Roseworthy Campus der University of Adelaide als wichtiger Meilenstein.

Dort gelang Ende 2025 erstmals die kontinuierliche Produktion von Wasserstoff unter konzentrierten Solarbedingungen. Seitdem arbeitet das Unternehmen daran, unterschiedliche Reaktorkonzepte und Photokatalysatoren unter realen Bedingungen weiterzuentwickeln.

Der Fokus liegt inzwischen weniger auf dem theoretischen Nachweis der Technologie als auf ihrer praktischen Anwendbarkeit. Die entscheidende Frage lautet nicht mehr, ob photokatalytische Wasserspaltung funktioniert. Viel wichtiger wird sein, ob sich das Verfahren künftig im industriellen Maßstab wirtschaftlich betreiben lässt.

Die Wasserstoffbranche denkt zunehmend über neue Wege nach

Die kommenden Jahre werden zeigen, welche Technologien sich in der Wasserstoffwirtschaft durchsetzen. Elektrolyse wird dabei voraussichtlich eine zentrale Rolle behalten. Gleichzeitig wächst das Interesse an Verfahren, die einzelne Prozessschritte vereinfachen oder ganz vermeiden.

Genau hier liegt die Besonderheit von Sparc Hydrogen. Das Unternehmen versucht nicht, bestehende Systeme schrittweise zu optimieren. Stattdessen wird ein alternativer Weg untersucht, bei dem Sonnenlicht unmittelbar für die Wasserstoffproduktion genutzt wird.

Ob daraus eines Tages eine kommerzielle Produktionsplattform entsteht, bleibt abzuwarten. Die Idee dahinter ist jedoch leicht verständlich: Wenn Sonnenlicht bereits kostenlos zur Verfügung steht, könnte es langfristig sinnvoll sein, diese Energie möglichst direkt zu nutzen.

Quellen:

https://clients3.weblink.com.au/pdf/SPN/03086636.pdf

https://www.sparchydrogen.com

https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2025

https://fortescue.com/what-we-do/energy-and-hydrogen

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Land: Australien

ISIN: AU0000115750

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