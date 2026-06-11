Warum Großinvestoren von Sprott bis Fortescue auf natürlichen Wasserstoff setzen

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Während Regierungen weltweit nach skalierbaren kohlenstoffarmen Energiequellen suchen, zieht eine neue Rohstoffgrenze zunehmend Kapital, Explorationsflächen und die Aufmerksamkeit der Industrie auf sich.

Wasserstoff spielt seit Jahren eine zentrale Rolle in den globalen Dekarbonisierungsstrategien. Trotz ambitionierter politischer Förderprogramme und Investitionen in Milliardenhöhe bleibt die Wirtschaftlichkeit der konventionellen Wasserstoffproduktion jedoch eine Herausforderung. Grüner Wasserstoff, der mittels Elektrolyse erzeugt wird, kämpft weiterhin mit hohen Kosten, während der Großteil des heute produzierten Wasserstoffs nach wie vor aus fossilen Energieträgern stammt.

Diese Realität lenkt den Blick zunehmend auf eine potenziell transformative Alternative: natürlich vorkommenden Wasserstoff, der in der Erdkruste eingeschlossen ist.

Der sogenannte natürliche, geologische oder "weiße" Wasserstoff entwickelt sich zu einem der meistbeachteten Explorationsthemen im Energiesektor. Was einst als wissenschaftliche Nische galt, zieht inzwischen Kapital einiger der einflussreichsten Investoren der Bergbau- und Energiebranche an, darunter Rohstoffmilliardär Eric Sprott und der Eisenerzkonzern Fortescue.

Eine neue Rohstoffgrenze entsteht

Das Interesse an natürlichem Wasserstoff hat deutlich zugenommen, da Forscher immer mehr Hinweise darauf finden, dass sich enorme Mengen dieses Gases in der Erdkruste befinden könnten. Studien des United States Geological Survey (USGS) deuten darauf hin, dass natürlich erzeugter Wasserstoff in Mengen vorhanden sein könnte, die den weltweiten Bedarf über Jahrhunderte decken würden - vorausgesetzt, auch nur ein kleiner Teil davon lässt sich wirtschaftlich gewinnen.

Im Gegensatz zu industriell hergestelltem Wasserstoff entsteht natürlicher Wasserstoff durch geologische Prozesse. Besonders bedeutend ist dabei die sogenannte Serpentinisierung, bei der eisenreiche Gesteine unter bestimmten Druck- und Temperaturbedingungen mit Wasser reagieren. Dieser Prozess erzeugt über geologische Zeiträume hinweg kontinuierlich Wasserstoff und schafft damit die Möglichkeit sich selbst erneuernder Lagerstätten.

Für Investoren liegt der Reiz auf der Hand: Sollten wirtschaftlich nutzbare Vorkommen identifiziert werden können, könnte natürlicher Wasserstoff einen Großteil des Infrastruktur- und Energieaufwands umgehen, der bei der herkömmlichen Wasserstoffproduktion erforderlich ist.

Kapital folgt der Geologie

Das wachsende Vertrauen der Branche spiegelt sich zunehmend in Kapitalallokationen wider.

Das von Fortescue unterstützte Unternehmen HyTerra (ISIN: AU0000232415) zählt inzwischen zu den aktivsten Explorationsgesellschaften des Sektors. Das Unternehmen treibt Bohrprogramme auf seinem Nemaha-Projekt im US-Bundesstaat Kansas voran. Historische Bohrungen in der Region lieferten außergewöhnlich hohe Wasserstoffkonzentrationen. Gleichzeitig unterstreicht die Nähe des Projekts zu bestehender Industrieinfrastruktur ein weiteres wichtiges Investmentthema: die Nähe zum potenziellen Absatzmarkt.

Auch der kanadische Milliardär Eric Sprott hat sich in kurzer Zeit zu einem der sichtbarsten Finanzierer des aufstrebenden Sektors entwickelt.

In den vergangenen Monaten baute Sprott Beteiligungen an mehreren Wasserstoff-Explorationsunternehmen auf, darunter MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) und REV Exploration (ISIN: CA7613251098). Diese Investitionen deuten auf die strategische Einschätzung hin, dass sich natürlicher Wasserstoff von einem Explorationskonzept zu einer völlig neuen Energieindustrie entwickeln könnte.

Besonders bemerkenswert ist das Volumen der jüngsten Finanzierungen. MAX Power erhielt im Mai eine strategische Investition von 25 Millionen kanadischen Dollar von Sprott. Die Mittel sollen für Anschlussbohrungen und die kommerzielle Bewertung der Wasserstoffprojekte in Saskatchewan verwendet werden.

Saskatchewan entwickelt sich zum Hotspot

Obwohl die Exploration von natürlichem Wasserstoff auf mehreren Kontinenten voranschreitet, hat sich die kanadische Provinz Saskatchewan rasch zu einer der meistbeachteten Regionen der Branche entwickelt.

Die Provinz vereint günstige geologische Voraussetzungen, eine etablierte Energieinfrastruktur und ein unterstützendes regulatorisches Umfeld. Jüngste seismische Untersuchungen auf dem Lawson Complex von MAX Power identifizierten eine große geschlossene geologische Struktur, die als aussichtsreich für Wasserstoffansammlungen gilt. Die Ergebnisse trugen zu einer deutlichen Neubewertung der Aktie bei.

Die Dynamik erinnert zunehmend an einen modernen Rohstoffrausch.

Unternehmen sichern sich aggressiv strategische Landpositionen entlang wasserstoffführender geologischer Trends, bevor der Sektor ein reiferes Entwicklungsstadium erreicht.

Besonders sichtbar wird dieser Wettbewerb in den Gebieten rund um die umfangreichen Konzessionen von MAX Power. Dort erweitern benachbarte Unternehmen ihre eigenen Flächenpositionen in Erwartung möglicher Explorationserfolge.

Strategische Landpakete gewinnen an Bedeutung

Wie in vielen aufstrebenden Rohstoffsektoren könnte sich der Standort letztlich als ebenso wichtig erweisen wie die eigentliche Entdeckung.

Genau hier versuchen kleinere Explorationsunternehmen, sich eine Hebelwirkung auf das übergeordnete Thema natürlicher Wasserstoff zu sichern.

Zu diesen Unternehmen gehört Makenita Resources (ISIN: CA5609251098). Das Unternehmen hat sein Saskatchewan Serpentinization Iron-Magnetite Project kürzlich auf mehr als 51.000 zusammenhängende Acres erweitert und damit seine Fläche mehr als verdoppelt. Das vergrößerte Landpaket grenzt direkt an die Konzessionen von MAX Power und zielt auf dieselben eisenreichen geologischen Strukturen ab, die zunehmend mit der Entstehung natürlichen Wasserstoffs in Verbindung gebracht werden.

Obwohl sich die Exploration noch in einem frühen Stadium befindet, spiegelt die Strategie von Makenita einen wachsenden Konsens innerhalb der Branche wider: Die Sicherung aussichtsreicher Flächen könnte heute erhebliche strategische Optionen für die Zukunft schaffen, während das geologische Verständnis weiter zunimmt.

Der Fokus auf magnetitreiche Gesteinsformationen ist besonders relevant, da eisenhaltige Gesteine eine zentrale Rolle bei den wasserstofferzeugenden Serpentinisierungsprozessen spielen. Durch die frühzeitige und aggressive Expansion hat sich Makenita in einem der derzeit aktivsten Wasserstoff-Explorationsgebiete Nordamerikas positioniert.

Zudem verfügt das Unternehmen über eine vergleichsweise schlanke Aktienstruktur, was im Erfolgsfall einen höheren operativen Hebel bieten könnte als bei vielen Wettbewerbern.

Mehr als nur Exploration

Die Investmentthese für natürlichen Wasserstoff geht zunehmend über reine Geologie hinaus.

Unternehmen beschäftigen sich bereits mit Infrastruktur, industriellen Partnerschaften und potenziellen Abnahmevereinbarungen, lange bevor eine kommerzielle Produktion etabliert ist. Dies erinnert an die Entwicklung anderer Rohstoffsektoren, in denen frühe Marktteilnehmer häufig durch strategische Positionierung Vorteile erzielten und nicht allein durch die Größe ihrer Ressourcen.

Die Nähe der Projekte in Saskatchewan zu Industriezentren, Transportnetzwerken und bestehender Energieinfrastruktur könnte sich als wichtiger Wettbewerbsvorteil erweisen, sollten kommerzielle Entdeckungen gelingen.

Investoren scheinen dieses Potenzial zunehmend zu erkennen. Die Kombination aus steigenden Kapitalzuflüssen, wachsenden Landpositionen und zunehmender technischer Validierung deutet darauf hin, dass sich natürlicher Wasserstoff von einer wissenschaftlichen Kuriosität zu einem ernstzunehmenden Explorationssektor entwickelt.

Ob die Branche letztlich eine Produktion im kommerziellen Maßstab erreichen wird, muss der Bohrer erst noch beweisen. Die zunehmende Beteiligung von Investoren wie Eric Sprott und Unternehmen mit Unterstützung großer Industrieakteure wie Fortescue zeigt jedoch, dass natürlicher Wasserstoff inzwischen fest auf dem Radar des globalen Rohstoffkapitals angekommen ist.

Für Unternehmen entlang der aussichtsreichsten geologischen Trends - darunter aufstrebende Explorationsgesellschaften wie Makenita Resources - könnten die kommenden Jahre darüber entscheiden, ob natürlicher Wasserstoff das nächste große Kapitel der globalen Energiewende wird.

Quellen:

https://www.environmentenergyleader.com/stories/eric-sprott-backs-rev-exploration-in-4m-helium-and-hydrogen-raise/128126

https://hydrogen-central.com/fortescue-backed-hyterra-gearing-up-to-drill-at-its-us-hydrogen-project/

https://www.dw.com/en/white-hydrogen-gas-clean-energy-geology-germany-fossil-fuels-renewables/a-76106804

https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/max-power-announces-strategic-25-125100150.html

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/sprott-and-neighbors-drive-max-power-mining-s-rally-as-natural-hydrogen/69342226

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Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

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