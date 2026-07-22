+64% in sechs Monaten: Warum zieht dieser Explorer für natürlichen Wasserstoff und Wolfram das Interesse der Investoren auf sich?

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Junior-Rohstoffunternehmen schaffen es nur selten, die Aufmerksamkeit der Anleger ohne eine überzeugende Geschichte auf sich zu ziehen. Dennoch sind die Aktien von Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) in den vergangenen sechs Monaten um mehr als 64% gestiegen. Immer mehr Marktteilnehmer fragen sich daher, was das Interesse an dem kanadischen Explorationsunternehmen antreibt.

Ein Teil der Antwort liegt darin, dass Makenita nicht nur auf einen einzelnen Zukunftsrohstoff setzt. Stattdessen hat das Unternehmen ein Portfolio aufgebaut, das zwei der derzeit meistbeachteten Trends im Rohstoffsektor umfasst: natürlichen Wasserstoff und Wolfram.

Während Regierungen weltweit darum bemüht sind, die Versorgung mit kritischen Rohstoffen zu sichern und der Boom rund um künstliche Intelligenz einen beispiellosen Energiebedarf schafft, suchen Investoren zunehmend nach Unternehmen, die an der Schnittstelle mehrerer langfristiger Wachstumsthemen positioniert sind.

Makenita ist überzeugt, eines dieser Unternehmen zu sein.

Das Unternehmen kontrolliert derzeit mehrere Projekte in Kanada. Im Fokus der Investoren stehen jedoch vor allem zwei Assets: das Serpentinization-Iron-Magnetite-Projekt in Saskatchewan sowie das Sisson-West-Wolframprojekt in New Brunswick. Makenita bezeichnet sich selbst als Junior-Explorer mit dem Ziel, "Weltklasse-Lagerstätten" zu erschließen, und verweist dabei auf seine vergleichsweise schlanke Aktienstruktur mit etwas mehr als 35 Millionen ausstehenden Aktien sowie auf mehrere Explorationsprogramme, die für 2026 geplant sind.

Auf der Welle des natürlichen Wasserstoffs

Natürlicher Wasserstoff - oft auch als "weißer Wasserstoff" bezeichnet - hat sich in kurzer Zeit zu einem der spannendsten Anlagethemen der Rohstoffbranche entwickelt.

Im Gegensatz zu herkömmlichem Wasserstoff, der durch industrielle Prozesse hergestellt wird, kommt natürlicher Wasserstoff unterirdisch vor und entsteht nach aktuellem Kenntnisstand, wenn Wasser über geologische Zeiträume hinweg mit eisenreichen Gesteinen reagiert. Befürworter argumentieren, dass diese Ressource - sofern sie wirtschaftlich erschlossen werden kann - eine kostengünstigere und emissionsärmere Alternative zu bestehenden Wasserstoffproduktionsmethoden darstellen könnte.

Das Interesse an diesem Sektor nahm deutlich zu, nachdem MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) auf seinem Lawson-Projekt in Saskatchewan Kanadas erste bestätigte natürliche Wasserstoffentdeckung im Untergrund bekannt gegeben hatte. Anfang dieses Monats begann MAX mit kommerziellen Validierungsbohrungen auf Lawson 2-24, einer Bohrung etwa 2,4 Kilometer von der ursprünglichen Entdeckung entfernt. Das Unternehmen untersucht nun, ob das System eine großskalige kommerzielle Produktion ermöglichen könnte.

Diese Entwicklung hat den Fokus erneut auf benachbarte Landbesitzer gelenkt.

Makenita hat sein Serpentinization-Iron-Magnetite-Projekt in Saskatchewan kürzlich auf mehr als 102.000 zusammenhängende Acres erweitert, die direkt an die Liegenschaften von MAX Power angrenzen. Nach Angaben des Unternehmens besitzt das Projekt Potenzial für Eisen, Magnetit und möglicherweise auch natürlichen Wasserstoff.

Die geologischen Gegebenheiten stehen im Zentrum der Investmentthese. Laut Makenita könnten große eisenhaltige Formationen mit hohem Magnetitanteil unter bestimmten Bedingungen natürlich vorkommenden Wasserstoff erzeugen. Das Saskatchewan-Projekt wurde gezielt aufgrund seiner Nähe zu MAX Power und dem sogenannten Genesis Trend erworben.

Für spekulative Anleger ist der Vergleich mit MAX Power kaum zu übersehen. Nach seiner Entdeckung und mehreren Finanzierungsrunden weist MAX Power mittlerweile eine Marktkapitalisierung im dreistelligen Millionenbereich in kanadischen Dollar auf. Makenita hingegen wird derzeit nur mit einem Bruchteil dieses Wertes bewertet.

Die Vergangenheit zeigt, dass Investoren nach bedeutenden Entdeckungen häufig nicht nur das erste erfolgreiche Unternehmen betrachten, sondern auch benachbarte Explorer mit ähnlichen geologischen Voraussetzungen in den Fokus rücken.

Eine zweite Wette auf Wolfram

Während natürlicher Wasserstoff zuletzt die Schlagzeilen dominierte, bietet Makenitas zweites Schlüsselprojekt Zugang zu einem völlig anderen Thema: kritischen Rohstoffen und der Sicherheit westlicher Lieferketten.

Das Sisson-West-Wolframprojekt umfasst rund 9.845 Acres in New Brunswick und grenzt direkt an die Wolframlagerstätte Sisson von Northcliff Resources. Die strategische Bedeutung der Region nahm erheblich zu, nachdem der kanadische Premierminister Mark Carney die benachbarte Sisson-Mine zu einem der wichtigsten "Nation-Building"-Projekte des Landes erklärt hatte.

Anfang dieses Jahres führte Makenita eine luftgestützte geophysikalische Untersuchung auf dem Projektgebiet durch. Vor Kurzem gab das Unternehmen bekannt, eine klar definierte magnetische Anomalie identifiziert zu haben, die nach Einschätzung des Managements auf eine sekundäre Intrusion hindeuten könnte - ähnlich jener geologischen Struktur, die mit der Sisson-Lagerstätte in Verbindung gebracht wird.

Nach Angaben des Unternehmens setzen sich strukturelle Merkmale aus dem Sisson-Gebiet auf Makenitas Grundstück fort. Zudem könnten regionale Wolfram-im-Till-Daten darauf hinweisen, dass die Mineralisierung ihren Ursprung auf Makenitas Seite des Intrusionssystems hat. Das Management arbeitet bereits an den Plänen für ein Bohrprogramm.

Das Timing könnte dabei eine wichtige Rolle spielen.

Die Wolframpreise sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, nachdem China - der weltweit dominierende Produzent - seine Exportkontrollen verschärft und die Förderquoten reduziert hat. Gleichzeitig wächst die Nachfrage aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Elektronik sowie erneuerbare Energien weiter. In seiner Investorenpräsentation verweist Makenita auf Angebotsengpässe, sinkende Erzgehalte und strategische Lagerhaltung als zentrale Treiber des Preisanstiegs.

Warum Investoren genauer hinsehen

Für viele Anleger liegt der Reiz von Makenita nicht in einem der beiden Projekte allein, sondern in der Kombination aus beiden.

Natürlicher Wasserstoff bietet Zugang zu einer aufstrebenden Energietechnologie, die vom steigenden Strombedarf durch künstliche Intelligenz und Rechenzentren profitieren könnte. Wolfram wiederum hat sich zu einem der strategisch wichtigsten Metalle des Westens entwickelt und wird unter anderem in Verteidigungssystemen, Industriemaschinen und der modernen Fertigung eingesetzt.

Das Unternehmen selbst hebt insbesondere seine doppelte Ausrichtung auf kritische Rohstoffe, die schlanke Aktienstruktur sowie die Tatsache hervor, dass mittlerweile auf mehreren Projekten gleichzeitig gearbeitet wird.

Gleichzeitig bleibt Makenita ein Explorationsunternehmen in einem frühen Entwicklungsstadium. Anleger sollten berücksichtigen, dass Entdeckungen auf benachbarten Grundstücken keinen Erfolg auf dem eigenen Projekt garantieren. Explorationsrisiken bleiben hoch, und sowohl die Wasserstoff- als auch die Wolframprojekte erfordern weitere technische Untersuchungen.

Dennoch deutet der Kursanstieg von 64% innerhalb von sechs Monaten darauf hin, dass Investoren Unternehmen, die an der Schnittstelle mehrerer Rohstofftrends positioniert sind, zunehmend genauer betrachten.

Ob Makenita dieses frühe Interesse in nachhaltige Dynamik umwandeln kann, dürfte letztlich von einer entscheidenden Frage abhängen: Was der Bohrmeißel in den kommenden Monaten zutage fördern wird.

Quellen:

https://www.environmentenergyleader.com/stories/eric-sprott-backs-rev-exploration-in-4m-helium-and-hydrogen-raise,128126

https://hydrogen-central.com/fortescue-backed-hyterra-gearing-up-to-drill-at-its-us-hydrogen-project/

https://www.dw.com/en/white-hydrogen-gas-clean-energy-geology-germany-fossil-fuels-renewables/a-76106804

https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/max-power-announces-strategic-25-125100150.html

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/sprott-and-neighbors-drive-max-power-mining-s-rally-as-natural-hydrogen/69342226

https://datacentremagazine.com/news/a-few-home-truths-about-hydrogen-for-data-centre-operators

Lassen Sie sich in den Verteiler für Makenita Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Makenita Resources" oder "Nebenwerte".

Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

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Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Makenita Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



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Enthaltene Werte: CA57778R1001,CA5609251098