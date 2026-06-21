Europas Milliardenproblem heißt Korrosion - Warum Graphen jetzt vor dem kommerziellen Durchbruch stehen könnte

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Wenn über Europas industrielle Zukunft gesprochen wird, stehen meist künstliche Intelligenz, Wasserstoff, Batterien oder Halbleiter im Mittelpunkt. Dabei gerät eine Herausforderung oft in den Hintergrund, obwohl sie Unternehmen und Volkswirtschaften jedes Jahr Milliarden kostet: die Alterung bestehender Infrastruktur.

Brücken, Häfen, Offshore-Windparks, Industrieanlagen und Energienetze müssen nicht nur modernisiert, sondern auch möglichst lange wirtschaftlich betrieben werden. Angesichts steigender Rohstoffpreise, hoher Baukosten und ambitionierter Klimaziele gewinnt deshalb eine neue Denkweise an Bedeutung. Nicht immer geht es darum, neue Anlagen zu errichten - oft liegt der größte wirtschaftliche Nutzen darin, bestehende Infrastruktur langlebiger, effizienter und nachhaltiger zu machen.

Genau hier rückt ein Material wieder verstärkt in den Fokus, das viele Investoren bereits als überzogenen Technologietrend abgeschrieben hatten: Graphen.

Vom wissenschaftlichen Wunderstoff zur kommerziellen Realität?

Seit seiner Isolierung an der Universität Manchester im Jahr 2004 gilt Graphen als eines der außergewöhnlichsten Materialien der modernen Werkstoffforschung. Die nur eine Atomlage dicke Kohlenstoffstruktur vereint Eigenschaften, die kaum ein anderes Material bietet. Sie ist extrem stabil, leicht, elektrisch leitfähig und gleichzeitig chemisch äußerst widerstandsfähig.

Entsprechend groß waren die Erwartungen. Milliarden Euro flossen weltweit in Forschung und Entwicklung. Auch Europa investierte massiv und startete mit dem Graphene Flagship eines der größten Forschungsprogramme seiner Geschichte.

Die Wissenschaft lieferte beeindruckende Ergebnisse.

Der wirtschaftliche Durchbruch blieb jedoch lange aus.

Nicht weil Graphen seine versprochenen Eigenschaften nicht erfüllte, sondern weil sich viele Anwendungen als zu teuer oder zu komplex für eine industrielle Massenproduktion erwiesen. Für Investoren entwickelte sich Graphen damit über viele Jahre zum Synonym für großes Potenzial ohne nennenswerte Kommerzialisierung.

Doch genau diese Einschätzung beginnt sich inzwischen zu verändern.

Europas Industrie sucht nach effizienteren Lösungen

Der Wandel wird weniger durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse ausgelöst als durch den steigenden wirtschaftlichen Druck auf die Industrie.

Mit dem European Green Deal, strengeren ESG-Vorgaben und dem zunehmenden Fokus auf Ressourceneffizienz suchen Unternehmen nach Technologien, die sowohl Kosten als auch Emissionen reduzieren können. Gleichzeitig wächst der Investitionsbedarf für die Modernisierung alternder Infrastruktur in nahezu allen europäischen Industriezweigen.

Ein Bereich steht dabei besonders im Mittelpunkt: Korrosion.

Korrosionsschäden verursachen weltweit jedes Jahr Kosten in Billionenhöhe. Stahlkonstruktionen in Offshore-Windparks, Brücken, Industrieanlagen, Pipelines oder Hafenanlagen müssen regelmäßig gewartet oder ersetzt werden. Jeder Wartungszyklus bedeutet Materialverbrauch, Energieeinsatz, Produktionsausfälle sowie zusätzliche CO2-Emissionen.

Längere Wartungsintervalle entwickeln sich deshalb zunehmend zu einem wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteil.

Warum Schutzbeschichtungen zum ersten großen Graphen-Markt werden könnten

Genau hier bieten graphenverstärkte Schutzbeschichtungen einen besonders interessanten Anwendungsbereich.

Graphen bildet eine außergewöhnlich dichte Barriere gegen Feuchtigkeit, Sauerstoff und andere korrosive Einflüsse. Dadurch lassen sich Beschichtungen widerstandsfähiger machen und ihre Lebensdauer deutlich verlängern. Gleichzeitig verbessert Graphen die Abriebfestigkeit sowie die Beständigkeit gegenüber Chemikalien und extremen Umweltbedingungen.

Der eigentliche Vorteil liegt jedoch in der Wirtschaftlichkeit.

Langlebigere Beschichtungen reduzieren den Materialverbrauch, verlängern Wartungsintervalle, senken Transport- und Arbeitskosten und können den gesamten CO2-Fußabdruck einer Anlage über ihren Lebenszyklus hinweg erheblich reduzieren. Moderne wasserbasierte Beschichtungssysteme bieten darüber hinaus das Potenzial, den Einsatz umweltbelastender Lösungsmittel weiter zu verringern.

Damit entwickelt sich Graphen von einer futuristischen Technologie zunehmend zu einer pragmatischen Lösung für konkrete industrielle Herausforderungen.

Große Industrieunternehmen treiben die Kommerzialisierung voran

Bemerkenswert ist dabei, dass die aktuelle Entwicklung zunehmend von etablierten Industrieunternehmen getragen wird.

Ein Beispiel ist der internationale Beschichtungskonzern AkzoNobel. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit dem australischen Materialtechnologieunternehmen Sparc Technologies an der Kommerzialisierung einer graphenverstärkten Version der Hochleistungs-Schutzbeschichtung Interzone 954, die weltweit unter anderem im Offshore-Bereich sowie in anspruchsvollen Industrieanwendungen eingesetzt wird.

Für den Graphen-Sektor besitzt diese Zusammenarbeit eine besondere Bedeutung.

Große Industriekonzerne integrieren neue Materialien erst nach umfangreichen Test- und Validierungsprozessen in bestehende Produktlinien. Entsprechend wird die Bereitschaft eines weltweit führenden Beschichtungsherstellers, Graphen in eine etablierte Industrielösung einzubinden, von vielen Marktbeobachtern als wichtiger Schritt in Richtung Kommerzialisierung gesehen.

Sparc Technologies verfolgt dabei einen bewusst pragmatischen Ansatz. Anstatt komplette Beschichtungssysteme neu zu entwickeln, wurde das graphenbasierte Additiv ecosparc über mehr als sechs Jahre gezielt so entwickelt, dass es sich in bestehende industrielle Formulierungen integrieren lässt. Für Hersteller reduziert dies die Hürden einer Einführung erheblich, da vorhandene Produktionsprozesse weitgehend unverändert bleiben können.

Diese Strategie scheint zunehmend auf Resonanz zu stoßen. Neben der Zusammenarbeit mit AkzoNobel konnte Sparc kürzlich auch einen internationalen Kommerzialisierungserfolg mit Petro Vietnam Paint vermelden. Dort wird ecosparc erstmals in einer kommerziellen Produktserie eingesetzt - ein weiterer Hinweis darauf, dass Graphen zunehmend den Weg aus dem Forschungslabor in industrielle Anwendungen findet.

Der Markt könnte erst am Anfang stehen

Natürlich bleiben Herausforderungen bestehen. Produktionskosten, Skalierbarkeit und die Akzeptanz konservativer Industriekunden werden weiterhin darüber entscheiden, wie schnell sich graphenbasierte Produkte weltweit durchsetzen.

Dennoch unterscheidet sich die heutige Situation deutlich von jener vor zehn Jahren.

Damals dominierte die Hoffnung auf zukünftige Möglichkeiten. Heute entstehen zunehmend konkrete industrielle Anwendungen mit messbarem wirtschaftlichem Nutzen. Gerade Bereiche wie Schutzbeschichtungen zeigen, dass der größte Wert von Graphen möglicherweise nicht in spektakulären Zukunftsvisionen liegt, sondern in der Verbesserung bestehender Technologien.

Für Investoren könnte dies einen wichtigen Wendepunkt markieren. Unternehmen, die industrielle Prozesse effizienter machen, Wartungskosten senken und die Lebensdauer kritischer Infrastruktur verlängern, passen hervorragend zu Europas langfristigen Zielen einer ressourceneffizienten und nachhaltigen Wirtschaft.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten intensiver Forschung könnte Graphen damit endlich seinen überzeugendsten kommerziellen Anwendungsfall gefunden haben. Nicht als revolutionäre Technologie, die ganze Industrien ersetzt, sondern als intelligente Materialinnovation, die bestehende Industrien wirtschaftlicher, langlebiger und nachhaltiger macht. Genau diese stille Transformation könnte sich langfristig als der eigentliche Durchbruch von Graphen erweisen.