Nevada ist voll von Goldprojekten. Die meisten sind entweder jahrelang in der Explorationsphase gefangen oder gehören längst zu den Großen. Lahontan Gold fällt aus dem Raster. Das Santa Fe Projekt war schon einmal in Produktion und das Management treibt den Neustart zügig voran. Die Betriebsgenehmigung wird für das 1. Quartal 2027 erwartet. Die Bauzeit ist mit lediglich 4 - 6 Monaten veranschlagt. Damit wird aus einem alten Standort eine erneute Produktion mit neuer Rechnung. Bislang bildet die Aktie noch nicht ab, was hier aktuell entsteht.
Enthaltene Werte: CA50732M1014Den vollständigen Artikel lesen ...
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