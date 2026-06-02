Weißer Wasserstoff: Wie er die globale Energiewirtschaft verändern könnte - MAX Power und Makenita Resources im Fokus

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Über Jahrzehnte galt Wasserstoff als eine der vielversprechendsten Lösungen zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft. Regierungen, Energieunternehmen und Industriekonzerne sehen in Wasserstoff einen potenziellen Energieträger für die Schwerindustrie, den Transportsektor, die Schifffahrt und die Stromerzeugung. Doch trotz aller Euphorie besteht eine zentrale Herausforderung: Der heute verwendete Wasserstoff muss überwiegend hergestellt werden - häufig unter Einsatz fossiler Energieträger oder kostenintensiver erneuerbarer Energiequellen.

Nun rückt eine neue und potenziell disruptive Alternative in den Fokus der internationalen Energiewirtschaft.

Sogenannter "weißer Wasserstoff" oder natürlicher Wasserstoff entsteht auf natürliche Weise tief unter der Erdoberfläche und kann sich ähnlich wie Erdgas in unterirdischen Lagerstätten anreichern. Befürworter dieser Technologie sind überzeugt, dass natürlicher Wasserstoff langfristig eine sauberere, kostengünstigere und besser skalierbare Wasserstoffquelle darstellen könnte als die bisher etablierten Produktionsverfahren.

Was lange Zeit als wissenschaftliche Kuriosität galt, entwickelt sich zunehmend zu einer eigenständigen Explorationsbranche.

Weltweit suchen Unternehmen nach natürlichen Wasserstoffvorkommen, während Forscher versuchen, das tatsächliche Potenzial dieser aufstrebenden Energiequelle zu bestimmen. Laut Untersuchungen, auf die sich die U.S. Geological Survey bezieht, könnten sich in der Erdkruste rund 5,6 Billionen Tonnen natürlich vorkommender Wasserstoff befinden. Wissenschaftler gehen davon aus, dass bereits die Förderung eines kleinen Teils dieser Ressource theoretisch ausreichen könnte, um den globalen Wasserstoffbedarf über Jahrhunderte zu decken.

Das wachsende Interesse basiert auf einer einfachen Frage: Warum Wasserstoff aufwendig produzieren, wenn die Natur ihn bereits erzeugt hat?

Im Gegensatz zu grünem Wasserstoff, der erneuerbaren Strom und kostspielige Elektrolyseanlagen benötigt, entsteht natürlicher Wasserstoff durch geologische Prozesse, die seit Milliarden von Jahren ablaufen. Einer der wichtigsten Mechanismen wird als Serpentinisierung bezeichnet.

Bei der Serpentinisierung reagieren eisenreiche Gesteine tief in der Erdkruste unter bestimmten Temperatur- und Druckbedingungen mit Wasser. Dabei wird Sauerstoff aus den Wassermolekülen abgespalten und Wasserstoffgas freigesetzt. Geologen gehen zunehmend davon aus, dass durch diese Prozesse große unterirdische Wasserstoffsysteme entstehen können, die künftig eine wirtschaftliche Förderung ermöglichen.

Diese Theorie wird inzwischen direkt im Feld getestet.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhält derzeit die kanadische Explorationsgesellschaft MAX Power Mining Corp. (ISIN: CA57778R1001). Das Unternehmen zählt nach mehreren Erfolgen in Saskatchewan zu den sichtbarsten Akteuren im Bereich natürlicher Wasserstoffexploration.

Das Lawson-Projekt lieferte bereits vielversprechende Ergebnisse, darunter frei strömendes Gas sowie Wasserstoffkonzentrationen von bis zu 286.000 ppm. Aufbauend auf diesen Resultaten laufen derzeit weitere Bohrungen, seismische Untersuchungen und wirtschaftliche Bewertungen, um festzustellen, ob Saskatchewan eines der ersten großflächigen kommerziellen Wasserstoffprojekte der Welt beherbergen könnte.

Auch die Investmentgemeinschaft ist aufmerksam geworden.

Der milliardenschwere Rohstoffinvestor Eric Sprott investierte kürzlich 25 Millionen CAD in MAX Power und verschaffte dem Unternehmen damit erhebliche finanzielle Mittel zur Beschleunigung der Explorations- und Entwicklungsarbeiten. Für viele Marktteilnehmer gilt sein Engagement als bedeutende Bestätigung der gesamten Investmentthese rund um natürlichen Wasserstoff.

Sprotts Interesse beschränkt sich jedoch nicht ausschließlich auf MAX Power. Von der zunehmenden Aufmerksamkeit profitiert auch REV Exploration Corp. (ISIN: CA7613251098), die rund sechs Millionen Aktien von MAX Power hält und damit indirekt erheblich an der Entwicklung der Lawson-Wasserstoffentdeckung beteiligt ist. REV hat kürzlich bestimmte Bergbauclaims in Québec für rund 1,24 Millionen CAD in Aktien an Major Gold Corp. veräußert. Das Management erklärte, die Transaktion ermögliche eine stärkere Konzentration auf Helium- und Wasserstoffprojekte in den Northern Great Plains Nordamerikas sowie in Süd-Alberta.

Die Transaktion verdeutlicht einen breiteren Trend innerhalb des Sektors. Mit der zunehmenden Dynamik im Bereich natürlicher Wasserstoff richten viele Explorationsunternehmen ihre Kapitalallokation verstärkt auf Projekte mit direktem Bezug zu diesem Thema aus. Die Entscheidung von REV, nicht-strategische Vermögenswerte zu monetarisieren und gleichzeitig die Beteiligung an MAX Power beizubehalten, unterstreicht das Vertrauen vieler Marktteilnehmer in das langfristige Potenzial des Sektors.

Historisch betrachtet haben bedeutende Rohstoffentdeckungen häufig nicht nur dem eigentlichen Entdeckerunternehmen Auftrieb verliehen, sondern auch benachbarten Landbesitzern mit vergleichbaren geologischen Voraussetzungen. Genau dieser Effekt lenkt derzeit die Aufmerksamkeit zunehmend auf Makenita Resources Inc. (ISIN: CA5609251098).

Makenita hat sein Serpentinization Iron-Magnetite Project in Saskatchewan kürzlich auf mehr als 51.000 zusammenhängende Acres erweitert. Das Projekt grenzt unmittelbar an die Liegenschaften von MAX Power. Besonders interessant ist dabei die geologische Struktur: Eisenreiche Formationen, die mit Serpentinisierungsprozessen in Verbindung stehen, zählen weltweit zu den wichtigsten Zielgebieten bei der Suche nach natürlichem Wasserstoff.

Mit zunehmender Explorationsaktivität entlang des entstehenden Wasserstoff-Korridors in Saskatchewan bietet Makenita Investoren eine Beteiligungsmöglichkeit an einem vergleichbaren geologischen Trend - allerdings bei einer deutlich niedrigeren Unternehmensbewertung.

Genau dieser Bewertungsunterschied wird von vielen Investoren zunehmend kritisch betrachtet.

Während die Marktkapitalisierung von MAX Power infolge der Explorationserfolge und der positiven Kursentwicklung bereits auf mehrere hundert Millionen Dollar angewachsen ist, wird Makenita weiterhin nur mit einem Bruchteil dieser Bewertung gehandelt - trotz seiner strategischen Landposition und der unmittelbaren Nähe zu demselben aufstrebenden Explorationsgebiet.

Natürlich befindet sich natürlicher Wasserstoff weiterhin in einem frühen und hochspekulativen Entwicklungsstadium. Fragen zu Lagerstättengröße, Förderraten, Wirtschaftlichkeit und langfristiger Produktionsstabilität müssen erst noch beantwortet werden.

Dennoch wächst das Interesse von Wissenschaftlern, Investoren und Energieunternehmen kontinuierlich.

Derzeit existiert weltweit lediglich ein bekanntes kommerzielles Projekt für natürlichen Wasserstoff im Dorf Bourakébougou in Mali. Dort wird natürlich vorkommender Wasserstoff bereits gefördert und zur Stromerzeugung genutzt. Zwar sind die Produktionsmengen bislang überschaubar, doch das Projekt zeigt, dass eine wirtschaftliche Nutzung grundsätzlich möglich ist.

Die Branche hofft nun darauf, dieses Konzept deutlich zu skalieren.

Sollten laufende Explorationsprogramme in Regionen wie Saskatchewan weiterhin positive Ergebnisse liefern, könnte weißer Wasserstoff langfristig zu einer der bedeutendsten Energieentdeckungen der modernen Geschichte werden.

Ob sich diese Vision tatsächlich verwirklichen lässt, bleibt offen. Doch während Kapitalzuflüsse, wissenschaftliche Forschung und Explorationsaktivitäten weiter zunehmen, entwickelt sich natürlicher Wasserstoff zunehmend von einem Nischenthema zu einem ernstzunehmenden Bestandteil der globalen Energiediskussion.

Für Investoren, die frühzeitig an einem potenziell neuen Energietrend partizipieren möchten, stehen Unternehmen wie MAX Power und Makenita Resources daher immer stärker im Mittelpunkt des Interesses.

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Quellen:

https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/rev-closes-deal-major-gold-180600658.html

https://www.dw.com/en/white-hydrogen-gas-clean-energy-geology-germany-fossil-fuels-renewables/a-76106804

https://www.mining.com/max-power-secures-18m-from-sprott-in-boost-to-plans-for-canadian-hydrogen/

https://www.linkedin.com/pulse/white-gold-rush-how-natural-hydrogen-could-rewrite-benjamin-nurbc/

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/15/3295731/0/en/max-power-signs-mou-with-city-of-moose-jaw-to-advance-natural-hydrogen-commercialization-within-saskatchewan-s-largest-industrial-corridor.html

https://www.canadianminingreport.com/blog/eric-sprott-acquires-3-5-million-shares-of-max-power-mining

https://www.newsfilecorp.com/release/297220/Makenita-Resources-More-Than-Doubles-Its-Saskatchewan-IronMagnetite-Project-to-51304-Acres

https://www.boerse-express.com/news/articles/max-power-mining-aktie-sprott-baut-auf-128-prozent-auf-904497

https://fuelcellsworks.com/2026/04/21/news/max-power-advances-basin-scale-discovery-potential-with-multi-zone-natural-hydrogen-and-helium-intervals-at-bracken-a53914931

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Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

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