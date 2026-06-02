Focus Graphite nimmt Verteidigungsmarkt für RF-Abschirmung mit neuer Technologievereinbarung ins Visier

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Graphitentwickler prüft Erwerb oder Lizenzierung einer Beschichtungstechnologie, die bis zu 99,99% von Funkfrequenzsignalen abschirmen kann und damit den Zugang zu einem neuen, margenstarken Markt jenseits von Batteriematerialien eröffnen könnte.

Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) hat einen weiteren Schritt unternommen, um seine Präsenz im Bereich fortschrittlicher Materialien und verteidigungsnaher Anwendungen auszubauen. Das Unternehmen hat eine Absichtserklärung unterzeichnet, um eine proprietäre Technologie zur Abschirmung von Funkfrequenzen (RF) zu evaluieren, die auf natürlichem Graphit basiert und in unabhängigen Tests eine hohe Wirksamkeit beim Schutz vor elektromagnetischen Signalen gezeigt hat.

Der kanadische Graphitentwickler gab bekannt, eine unverbindliche Vereinbarung mit dem in Ontario ansässigen Spezialbeschichtungshersteller PermaTint Ltd. geschlossen zu haben. Ziel ist es, die Integration von Focus-Graphit in eine RF-Abschirmungsbeschichtung zu prüfen und gleichzeitig mögliche Rechte für den Erwerb oder die Lizenzierung der zugrunde liegenden Technologie zu bewerten. Der Schritt ist Teil der Strategie des Unternehmens, sich stärker in Richtung nachgelagerter Wertschöpfung und höherwertiger Anwendungen für Graphit zu entwickeln.

Die von der Shielding Solution Division von PermaTint entwickelte Beschichtung enthält natürlichen Flockengraphit und wurde an der Universität der Bundeswehr München unabhängig getestet. Den Ergebnissen zufolge erreichte das Material eine Abschirmwirkung von rund 36 bis über 50 Dezibel bei Frequenzen zwischen 5 GHz und 40 GHz. Je nach Schichtdicke entspricht dies einer Blockierung von bis zu 99,99% elektromagnetischer Strahlung.

Zusätzliche Tests in niedrigeren Frequenzbereichen zwischen 100 MHz und 8 GHz bestätigten eine stabile Leistung über zahlreiche kommerzielle und verteidigungsrelevante Kommunikationsbänder hinweg, darunter 5G- und andere drahtlose Netzwerke.

Die potenziellen Einsatzmöglichkeiten reichen weit über klassische Industrieanwendungen hinaus. RF-Abschirmung wird zunehmend in militärischen Einrichtungen, Luft- und Raumfahrtsystemen, sicheren Kommunikationsumgebungen, Rechenzentren und sensibler Elektronik benötigt, um elektromagnetische Störungen oder unbefugte Signalzugriffe zu verhindern. Angesichts steigender Investitionen in elektronische Kriegsführung, Cybersicherheit und moderne Kommunikationsinfrastruktur wächst der Bedarf an leistungsfähigen Abschirmungslösungen weltweit.

Für Focus Graphite eröffnet sich damit eine interessante Ergänzung zum bisherigen Kerngeschäft. Das Unternehmen kontrolliert mit dem Lac-Knife-Projekt in Québec eines der fortgeschrittensten Graphitvorkommen Nordamerikas und verfolgt seit einiger Zeit die Strategie, über die reine Rohstoffförderung hinaus zusätzliche Wertschöpfung durch Spezialanwendungen zu generieren.

Anstatt ausschließlich als Produzent von Graphitkonzentraten aufzutreten, konzentriert sich Focus zunehmend auf Märkte, in denen technische Leistungsfähigkeit und Versorgungssicherheit höhere Margen ermöglichen. Besonders Anwendungen im Verteidigungsbereich gelten als vielversprechend, da westliche Staaten ihre Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten bei kritischen Rohstoffen und Schlüsseltechnologien reduzieren wollen.

Im Rahmen der geplanten Evaluierung beabsichtigt Focus, die Beschichtung mit Graphit aus eigenen Projekten zu testen. Das Unternehmen erwartet derzeit die Fertigstellung von rund 750 bis 800 Kilogramm hochwertigem Graphitkonzentrat aus laufenden Arbeiten bei SGS Canada in Ontario. Dieses Material soll anschließend gereinigt und weiterverarbeitet werden, um es für verschiedene Hightech-Anwendungen, darunter RF-Abschirmungen, zu qualifizieren.

Die Absichtserklärung eröffnet mehrere mögliche Vermarktungswege. Focus könnte die geistigen Eigentumsrechte an der Formulierung vollständig erwerben oder eine Lizenzvereinbarung abschließen, die Herstellung und Vermarktung ermöglicht. Darüber hinaus sieht der Rahmen die Zusammenarbeit mit Drittpartnern vor, um Produktion und Markteinführung zu beschleunigen. Endgültige Vereinbarungen stehen jedoch noch unter dem Vorbehalt weiterer Prüfungen und Verhandlungen.

Der ehemalige kanadische General Wayne Eyre, heute Berater von Focus Graphite, verwies auf die zunehmende Bedeutung der Kontrolle elektromagnetischer Spektren für moderne Streitkräfte. Technologien, die Kommunikationssignale zuverlässig steuern und abschirmen können, seien entscheidend für den Schutz von Infrastruktur, Kommunikationssystemen und Personal. In Kombination mit einer sicheren Versorgung durch nordamerikanischen Graphit könnten solche Lösungen einen wichtigen Beitrag zur Verteidigungsfähigkeit verbündeter Staaten leisten.

Für Investoren verdeutlicht die Vereinbarung die langfristige Strategie von Focus Graphite, zusätzliche Wertschöpfung durch fortschrittliche Materialien zu erschließen. Während Batteriematerialien weiterhin als zentraler Wachstumstreiber gelten, könnten spezialisierte Anwendungen wie RF-Abschirmungen neue Umsatzquellen eröffnen und möglicherweise schneller zur Marktreife gelangen, sofern die technischen Ergebnisse bestätigt werden.

Gleichzeitig bleiben einige Herausforderungen bestehen. Die Technologie muss zunächst erfolgreich mit dem Graphit von Focus validiert werden. Zudem stehen endgültige Vertragsbedingungen noch aus, und eine breite Markteinführung wird von Faktoren wie Produktionsskalierung, Kundenqualifizierung und den Anforderungen potenzieller Endnutzer abhängen. Gerade im Verteidigungssektor können regulatorische Vorgaben und lange Beschaffungsprozesse den Weg zur Kommerzialisierung verlängern.

Dennoch unterstreicht die Vereinbarung einen breiteren Trend innerhalb der Rohstoffbranche: Immer mehr Unternehmen versuchen, über die reine Förderung hinaus in margenstarke Spezialmaterialien vorzudringen. Sollten die kommenden Tests die Leistungsfähigkeit der Beschichtung mit dem hochgradigen Graphit von Focus bestätigen, könnte sich das Unternehmen eine attraktive Position in einem wachsenden Markt sichern, in dem Versorgungssicherheit und technische Leistungsfähigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Mit den bevorstehenden Validierungsarbeiten und möglichen weiteren Partnerschaften dürften Anleger die nächsten Schritte genau verfolgen. Insbesondere Testergebnisse, Lizenzvereinbarungen und potenzielle kommerzielle Kooperationen werden darüber entscheiden, ob sich die Technologie von einem vielversprechenden Entwicklungsprojekt zu einem marktfähigen Produkt für Verteidigungs- und Industrieanwendungen entwickeln kann.

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Quelle:

Focus Graphite Signs LOI for High-Performance Natural Graphite-Based RF Shielding Technology

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Focus Graphite Inc.

ISIN: CA34416E8743

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Enthaltene Werte: CA34416E8743