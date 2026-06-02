Die Aktie von Alphabet hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Rally hingelegt. Nun will das Unternehmen seine KI-Offensive mit frischem Kapital massiv beschleunigen. Der Google-Konzern kündigte am Montag an, Aktien im Gesamtwert von 80 Milliarden Dollar zu platzieren. Ein zentraler Baustein dabei ist eine Beteiligung von Berkshire Hathaway über zehn Milliarden Dollar.Mit dem Geld will Alphabet vor allem den Ausbau seiner KI-Infrastruktur finanzieren. Nach Angaben des Unternehmens übersteigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär