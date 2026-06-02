Zürich - Der Siegeszug der SUVs geht weiter. Auch 2025 war mehr als jedes zweite neu in der Schweiz zugelassene Auto ein solches Fahrzeug. Vergangenes Jahr waren 58 Prozent der neu in der Schweiz zugelassenen Autos sogenannte Sport Utility Vehicles (SUVs), wie das Vergleichsportal Comparis am Dienstag in seinem «SUV-Report» schreibt. Im Vorjahr habe der Anteil bei 56 Prozent gelegen, 2015 erst bei 28 Prozent. Skoda neuer MarktführerAn der Spitze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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